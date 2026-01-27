小資族買不起台積電！黃珊珊拋「千股改1股」 金管會回應了

黃珊珊呼籲金管會應研議朝美股這種可直接以一股為單位的購買來開放。（翻攝自臉書@黃珊珊）

民眾黨立委黃珊珊質詢提及，台股應打破千股為一張的舊規，否則如台積電這般價位，小資族根本買不起，故呼籲金管會應研議朝美股這種可直接以一股為單位的購買來開放。對此，金管會主委賴金隆做出回應。

黃珊珊昨（26日）於立法院財政委員會質詢時指出，台股千股為一張的交易制度已久，導致小資族或年輕人買不起如台積電這類價位的股票，儘管台股也有開放零股買賣，但這種撮合交易跟現股之間仍有價差，對於許多投資人來說並不公平。

廣告 廣告

黃珊珊提及，日本最低是以每100股為單位進行交易，而美股因可以一股一股買，導致許多人寧願透過複委託去投資海外，也不願意留在台股市場。一般小資族買不到台積電，只能去買有台積電成股的ETF（指數型股票基金），但ETF往往包含非投資人偏好的股票。

有鑑於此，黃珊珊要求金管會應正視並檢討現行一張一千股的制度，甚至可考慮比照美、日修改制度，降低國人購買高價龍頭股的門檻。對此，彭金隆回應，這些建議都有進行日常檢討，若真的決定執行，就會立刻來處理。

更多鏡週刊報導

快訊／川普突調漲南韓關稅 青瓦台：未接獲美國政府正式通知

快訊／點名南韓國會未通過協議 川普宣布：關稅15%升至25%

越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風