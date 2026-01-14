小資族通勤神車升級！活力125淡嫣紫新色登場

記者鍾釗榛／綜合報導

陪伴無數通勤族打拼生活的SYM活力125，一直以耐用、省油又好養聞名，是不少小資族的日常神隊友。2026年1月，活力125推出全新車色「淡嫣紫」，用低調又帶點亮眼的紫色調，替每天奔波的通勤生活加點質感時尚，讓騎車不再只是移動，而是一種生活風格。

SYM活力125，以耐用省油又好養聞名。（圖／SYM提供）

活力125搭載新一代日本京濱噴射系統，搭配引擎優化工程，不只運轉穩定、耐用度高，油耗表現也相當亮眼，讓通勤族少跑加油站、多存一點生活基金。對精打細算的小資族來說，省油就是最實在的貼心。

活力125搭載新一代日本京濱噴射系統。（圖／SYM提供）

別看活力125車身輕巧，實際上車廂容量高達25.6公升，一頂2/3安全帽加上1/2安全帽，再放雨衣與隨身物品都綽綽有餘。無論是上班通勤、下班採買，還是假日出遊，都能輕鬆搞定。

750mm低座高搭配寬敞置腳空間，加上輕量化車身與省力中柱設計，就算是嬌小女生也能輕鬆駕馭。再加上三陽獨家零後仰懸吊系統與CBS2.0剎車系統，起步穩、煞車快，讓每天騎車都多一份安心感。

輕量化車身與省力中柱設計，就算是嬌小女生也能輕鬆駕馭。（圖／SYM提供）

為了回饋消費者支持，活力125推出新色「淡嫣紫」同時，也祭出最高現省11,000元的購車優惠，再搭配政府貨物稅減徵方案，讓經典好車更輕鬆入手，成為小資族最聰明的通勤投資。

