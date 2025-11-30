小資族、首購族看過來！解密輕裝修與實木傢俱的軟裝魔法

編輯 Jessie Chang |圖片提供 原木工坊&客製化．手工實木傢具

小資族、首購族看過來！想要一個美美的家，但又不想向預算與現成傢俱妥協嗎？其實透過輕裝修概念，再搭配木質感的軟裝家具，就能快速打造兼顧美觀、實用和健康的家喔！現在就跟原木工坊 李佳鈺總監一起來看看所謂的輕裝修到底是什麼？軟裝又包含哪些範圍？選用實木傢俱又有哪些好處吧！



1.什麼是輕裝修？

✔ 輕裝修的定義

所謂的輕裝修就是把現場硬裝減到最低，改用軟裝傢俱來堆疊風格與機能。特別適合基礎工程完善的新成屋，或者急著想要入住的屋主。

廣告 廣告

✔ 輕裝修的優點

輕裝修就是降低現場硬裝施工比例，改以現成家具與家飾堆疊風格與機能。特別適合基礎工程完善的新成屋，或急著入住的屋主。不過如果老屋或中古屋，基礎工程需要翻修，就不建議採用輕裝修的方式。

2. 軟裝傢俱有哪些？

✔ 軟裝的範疇

軟裝包含櫃體、沙發、窗簾、油漆等多個面向。其中一個常被忽略、卻超好用的就是門片。透過訂製設計，可以在門片雕刻出喜歡的圖騰，讓門片既實用，又能展現居住者的個人風格。

✔ 軟裝怎麼挑

挑選軟裝不是好看就好，材質、尺寸與風格都很重要!不知道怎麼搭配，也可以選擇和有提供軟裝與輕裝修服務的設計公司合作，並提前開始討論，透過專業設計師輔助，打造出更完整和諧的居家風格。

3. 為什麼選擇原木傢俱？

✔ 原木傢俱的優勢

原木家具手感溫潤，能營造自然、溫煦的氛圍，現在更有多種色彩可選，兼具美感與個性化。且透過原木工坊的特殊上漆工藝，還能保留木材毛細孔，達到能調節濕度的效果呦!

Before

After

✔ 完全客製化的價值

原木家具能完全依空間訂製，打造像系統櫃般的頂天立地效果。搭配鎖牆設計，櫃體更安全穩固。原木家具還能拆卸重複使用，且能依據需求重新排列組合，換了新家也能繼續沿用。

原木工坊&客製化．手工實木傢具／李佳鈺&木作團隊

地址：新北市新店區北新路三段26號

電話：02-29140400

Email：wood.house88@msa.hinet.net

網站：http://www.wood-house.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>原木工坊&客製化．手工實木傢具

立即聯絡>>>原木工坊&客製化．手工實木傢具