小資最愛！10月TISA基金申購出爐！0050狂吸1.4億
財經中心／師瑞德報導
台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）持續受關注，根據投信投顧公會最新資料，10月TISA全市場單月申購金額達2.4億元，整體規模來到5.8億元，再創上線以來新高。其中最受矚目的，依舊是與台灣50（0050）連動的基金產品，單月申購金額高達1.4億元，遙遙領先其他產品，穩坐TISA基金人氣冠軍。
0050連結基金稱霸TISA榜首 領先幅度驚人
根據10月統計，TISA基金申購金額前三名依序為：第一名，0050連結基金，以1.4億元大幅領先；第二名，統一台灣動力基金1,779萬元；第三名，統一大滿貫基金1,626萬元。自7月TISA正式上線以來，0050連結基金的申購金額從首月約2,000萬元快速攀升至突破億元，展現高度成長動能。
0050連結基金與台股市值龍頭指數連動，追蹤指數型操作，避開主動選股誤差，適合希望穩定累積資產的長期投資人。特別是近年0050調降費用率、完成受益權單位分割後，市場關注度持續升高，光是最新一個月，0050定期定額金額已達57億元，平均每位投資人每月扣款9,576元。
不配息級別＋費用優惠 投資複利效果更明確
0050連結基金的TISA級別設計強調「不配息」與「低費率」，這對想要長期投資的族群尤其有利。一來避免配息帶來的稅負與健保補充費支出；二來則有助於資金持續累積與再投入，發揮時間與複利的最大效益。
資料顯示，0050自成立以來至2023年10月底，累計含息報酬率達1314%，換算約5.8年可讓投入資產翻倍，呈現長期向上的穩定趨勢。
此外，根據證交所資料，目前台股定期定額前十大個股全部為0050成分股，也進一步證明0050長期受到廣大投資人青睞。0050連結基金TISA級別每月最低1,000元即可參與，降低投資門檻，更有助於推廣普惠金融與退休儲蓄觀念。
投資簡單、費用低，才是長線獲利關鍵
長期倡導0050投資策略的財經教授周冠男指出，對多數非專業投資人而言，選擇「簡單有效」的資產配置至關重要。他強調兩大原則：「一、對沒有資訊優勢的投資人，投資越簡單越好；二、不配息級別具有節稅、節健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入帶來的複利效果，能有效強化長期資本成長。」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
