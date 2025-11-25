小資本當頭家／女星週賣6天雞蛋糕嘆「藝人也是人」 她賣明星二手衣太夯被國稅局盯上

不少女星透過創業，創造其他收入。（翻攝臉書）

女星黃瑄拍戲之餘，選擇低成本的小資創業，希望能創造其他收入，其實演藝工作不固定，許多藝人都經營副業，蔡裴琳今年8月開賣雞蛋糕攤位，花約10萬開模、設計餐車，目前親自販售。

蔡裴琳不拍戲時一週花六天擺攤賣雞蛋糕。（翻攝臉書）

只是，人在第一線面對消費者也是有困擾，蔡裴琳部分前來的民眾並非單純想支持買雞蛋糕，而是為了與她拍照或聊天，「但聊天的內容常常讓我在現場哭笑不得，講話也很不得體，我確實被影響到，每個人都有底線，藝人也是人。」她後來決定由經紀人出面擋下無端困擾。她一週擺攤六天，非常努力，近期還將結合音樂會與粉絲相見歡。

何嘉文曾和朋友合資開小酒館因健康亮紅燈退出。（翻攝臉書）

何嘉文曾花40萬和好友合資百萬在東區開義式小酒館，後因無暇親自經營加上身體健康亮紅燈退場。

熊熊曾花50萬賣明星二手衣。（翻攝臉書）

熊熊（卓毓彤）5年前花50萬創業，銷售明星二手衣，後來生意太好，還被國稅局查稅，後來甚至跨足零食創業的熊熊，也曾砸500萬投資，選定某家代工廠，簽下獨家合約，首月開賣即熱銷破萬桶，卻遭代工廠推出自家品牌，使用與熊熊相同的餅體與包裝設計，之後更擅自終止合作。

