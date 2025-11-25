小資本當頭家／獨家！小額投資牙齒美白 黃瑄離婚改當老闆娘
女星黃瑄今年初宣布與新加坡籍丈夫結束8年婚姻，孩子因求學留在新加坡與爸爸生活。頓失家庭重心的她，決定把力量投注在自己身上，近期展開小資創業，以約60萬元投資日本進口牙齒美白設備，正式成為新手老闆娘。
黃瑄曾在新冠疫情期間兼跑外送，天生就是閒不下來的性格，正在拍八點檔的她，因為親身體驗牙齒美白有感，決心砸錢成為老闆娘之一，創業過程簡單，讓她沒有考慮太久，因此近期還兼跑申請工作室流程。
投資副業 做牙齒美白
近期黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》飾演西裝店老闆娘，是全劇核心人物，戲外她也創業，與熟識的美睫師合作，投資購入日本牙齒美白機，可以由消費者自行操作，一次療程只需20分鐘，費用不到2000元，相當簡便。由於牙醫冷光美白需要醫師操作，這種類似無人店的經營方式，也讓拍戲、主持兩頭忙的黃瑄心動而出資。
黃瑄2017年和新加坡籍圈外人馬卡龍先生認識一個月就交往，交往一個月就求婚，還在熱戀階段就結婚懷孕，育有一子。原本對方也想來台灣一起生活，無奈沒有找到合適的工作，只好又回新加坡，因此一直分隔兩地生活。沒多久又遇上疫情，除了孩子，雙方幾乎沒有交集。她表示：「因為他是圈外人，不喜歡自己事情被公開，也要尊重對方，的確有一些個性上需要磨合的地方。」
結束婚姻 探親住旅館
不賺錢沒有安全感的黃瑄，7年前懷孕生產後，長達3年沒拍戲，好不容易復出，卻碰到新冠疫情，當時她戶頭只有幾千元，下一個工作不知在哪裡，「窮到連100元的麥當勞都吃不起」。因住家鄰近濱江市場，她還會到市場撿高麗菜剩菜，一大籃才20元，到便利商店也會挑「友善65折」的即期品，節省已成習慣。她當時還曾因兼差跑外送到林森北路酒店，被業者熱情招募「來上班」，讓她哭笑不得。
今年2月黃瑄在新戲記者會時，無預警爆出與結婚8年的新加坡商人離婚，當時她直言：「我們的工作很多人都不能接受，理解是一回事，接受是另外一回事。」現在有時為了家人必要相見時，雙方只會在對方家樓下碰面，因為前夫堅持雙方不要再走進彼此家中。因此她若到新加坡探望小孩，也是下榻旅館，再與孩子相約碰面出遊。
更多鏡週刊報導
小資本當頭家／女星週賣6天雞蛋糕嘆「藝人也是人」 她賣明星二手衣太夯被國稅局盯上
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
得獎不敵收視率／鍍金節目收視開高走低 養不起工作人員半年就停播
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 15 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行
藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。鏡報 ・ 11 小時前
黃國昌訪日「柯文哲秒回民眾黨部」！遭問「見縫插針」阿北藏不住
政治中心／綜合報導民眾黨前主席柯文哲深陷多重風波而卸下原本主席職位，日前被拍到現身民眾黨中央黨部所在台玻大樓的他再次掀起討論，對此黃國昌就澄清柯文哲確實有在台玻大樓工作「但不是在黨部」，沒想到昨（24日）柯文哲帳號卻突發曬出一段與現任主席黃國昌同拍的對談畫面，柯文哲認了「來黨部走走」，甚至自己提起「兩個太陽」話題了。民視 ・ 19 小時前
趙雅芝71歲生日超凍齡！ 張智霖隔20年為「小媽」站台慶生
今年剛過71歲大壽的趙雅芝，堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50周年紀念派對，演唱多首情歌、打鼓，活力滿滿，而在此過程中，昔日經典大戲《西關大少》中飾演繼子的張智霖，竟驚喜現身送吻。趙雅芝也感動地表示，張智霖當天上午特地搭乘飛機來到會場，演出結束後，晚上再坐飛機趕回劇組。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 20 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 2 天前