小資本當頭家／獨家！小額投資牙齒美白 黃瑄離婚改當老闆娘

結束8年婚姻後，黃瑄首度做副業，選擇小資創業。

女星黃瑄今年初宣布與新加坡籍丈夫結束8年婚姻，孩子因求學留在新加坡與爸爸生活。頓失家庭重心的她，決定把力量投注在自己身上，近期展開小資創業，以約60萬元投資日本進口牙齒美白設備，正式成為新手老闆娘。

黃瑄曾在新冠疫情期間兼跑外送，天生就是閒不下來的性格，正在拍八點檔的她，因為親身體驗牙齒美白有感，決心砸錢成為老闆娘之一，創業過程簡單，讓她沒有考慮太久，因此近期還兼跑申請工作室流程。

黃瑄好不容易復出卻遇上疫情，戶頭裡只剩幾千元，因此兼差跑外送。（翻攝自黃瑄臉書）

投資副業 做牙齒美白

近期黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》飾演西裝店老闆娘，是全劇核心人物，戲外她也創業，與熟識的美睫師合作，投資購入日本牙齒美白機，可以由消費者自行操作，一次療程只需20分鐘，費用不到2000元，相當簡便。由於牙醫冷光美白需要醫師操作，這種類似無人店的經營方式，也讓拍戲、主持兩頭忙的黃瑄心動而出資。

黃瑄投資約60萬元從日本進口牙齒美白設備，正式成為新手老闆娘。（黃瑄提供）

在親身體驗牙齒美白有感後，黃瑄決心砸錢投資。（黃瑄提供）

黃瑄2017年和新加坡籍圈外人馬卡龍先生認識一個月就交往，交往一個月就求婚，還在熱戀階段就結婚懷孕，育有一子。原本對方也想來台灣一起生活，無奈沒有找到合適的工作，只好又回新加坡，因此一直分隔兩地生活。沒多久又遇上疫情，除了孩子，雙方幾乎沒有交集。她表示：「因為他是圈外人，不喜歡自己事情被公開，也要尊重對方，的確有一些個性上需要磨合的地方。」

結束婚姻 探親住旅館

不賺錢沒有安全感的黃瑄，7年前懷孕生產後，長達3年沒拍戲，好不容易復出，卻碰到新冠疫情，當時她戶頭只有幾千元，下一個工作不知在哪裡，「窮到連100元的麥當勞都吃不起」。因住家鄰近濱江市場，她還會到市場撿高麗菜剩菜，一大籃才20元，到便利商店也會挑「友善65折」的即期品，節省已成習慣。她當時還曾因兼差跑外送到林森北路酒店，被業者熱情招募「來上班」，讓她哭笑不得。

黃瑄（左）和新加坡籍馬卡龍先生交往1個月互訂終身，婚後育有1子。（民視提供）

黃瑄（左）和王瞳（右）一搭一唱，在食品加盟展為麵食品牌炒熱氣氛。

今年2月黃瑄在新戲記者會時，無預警爆出與結婚8年的新加坡商人離婚，當時她直言：「我們的工作很多人都不能接受，理解是一回事，接受是另外一回事。」現在有時為了家人必要相見時，雙方只會在對方家樓下碰面，因為前夫堅持雙方不要再走進彼此家中。因此她若到新加坡探望小孩，也是下榻旅館，再與孩子相約碰面出遊。

