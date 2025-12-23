小資聚餐CP爆棚！朵頤牛排肉質全面升級 果然匯百種異國蔬食吃到飽

「朵頤牛排」798元起，能吃到Prime級牛排加60道料理，「果然匯」平日608元起能嘗到百種異國蔬食。（饗賓集團供圖）

歲末聚餐旺季到來，「饗賓集團」一口氣在台北、新北端出兩張王牌。主打排餐搭百匯的「朵頤牛排」，以及人氣蔬食Buffet「果然匯」，雙雙在台北新光三越站前店13樓正式開幕，其中朵頤還加碼插旗新莊宏匯廣場，讓雙北饕客在年末聚餐時，多了截然不同、卻同樣吃得很爽的選擇。

從台南揮軍北上的朵頤牛排，在雙北地區，一次展雙店。最大亮點，是主餐牛排全面升級為Prime等級的美國牛排，主餐共推出10款海陸料理，搭配可無限享用的豐盛百匯餐台，主打「一份主餐、雙重滿足」。

「朵頤牛排」肉品嚴選Prime等級美國牛，口感更加軟嫩，風味更飽滿多汁。（饗賓集團供圖）

主餐分為4大系列，從經典到奢華都有。像是入門首選的「美國Prime板腱牛排」、油脂香氣十足的「Prime肋眼牛排」，以及高人氣的「極饗焗烤龍蝦」，還能直接升級成「龍蝦＋牛排」的海陸雙饗組合。不愛吃牛，也有「法式鴨腿佐莓果醬」「慢熟法式羊排」「味噌焦糖豬肋排」等選擇，菜色完整度高。

「朵頤牛排」自助吧提供超過60種料理選擇。（饗賓集團供圖）

百匯餐台則是朵頤的另一大賣點，包含沙拉、冷前菜、熱配菜、Pizza、義大利麵、燉飯、湯品、甜點與冰淇淋，超過60道選擇，全都可自由取用，聚餐時不怕有人吃不飽。主餐價位728元起，另加10%服務費，適合家庭、朋友或年末聚會。

「果然匯」提供超過百道的異國蔬食，滿足客人聚餐口味差異大的難題。（饗賓集團供圖）

同樣位在台北新光站前13樓的果然匯，則是走截然不同路線。曾被CNN點名為「台北代表性蔬食餐廳」的蔬食Buffet，這次全新店面占地260坪，有312席座位，空間非常寬敞。

「果然匯」開幕限定料理「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，酸爽彈牙，很開胃。（饗賓集團供圖）

開幕期間最大亮點，是推出7道限定蔬食料理。像是清爽的「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」、冬天暖胃的「旬蔬豆乳鍋」，以及炸物控會愛的「泰式椒麻酥排」。視覺系料理還有「金針酥扇」「菊花豆腐」，甜點則以「甜柿乳酪捲」做收尾亮點，徹底顛覆吃蔬食很單調的印象。

「果然匯」開幕限定料理「菊花豆腐」，展現細膩刀工，豆腐化口清甜。（饗賓集團供圖）

果然匯以Buffet形式供應多國蔬食料裡，有超過百道選擇，能解決聚餐時口味差異大的難題。實際價位依時段不同，平日每人608元起，另加10%服務費，開幕期間還有打卡、評論送茶包禮盒活動。

「果然匯」開幕限定甜點「甜柿乳酪捲」，清香不膩。（饗賓集團供圖）

現在去台北新光三越站前店13樓，一邊是肉食派的天堂，一邊是蔬食控的理想國，不管向左走、還是向右走，最後都能吃得滿足。

朵頤牛排（台北新光站前店）

地址：台北市中正區忠孝西路一段66號13樓

電話：02-2388-6655

朵頤牛排（新莊宏匯店）

地址：新北市新莊區新北大道四段3號2樓

電話：02-8521-6671

果然匯（台北新光站前店）

地址：台北市中正區忠孝西路一段66號13樓

電話：02-2388-0101



