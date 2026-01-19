小賈斯汀按讚「熱吻前女友賽琳娜舊照」！ 賈賽戀CP粉暴動了

小賈斯汀（右圖）和賽琳娜戈梅茲（左圖）分分合合多年，最終兩人各自嫁娶。（翻攝lilbieber IG、rarebeauty IG）

31歲加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與33歲美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）有過一段情。近來社群網站掀起「2026回顧2016」風潮，一名粉絲給小賈斯汀當年熱吻賽琳娜的一張照片留言，沒想到小賈斯汀按了讚，引爆社群網路熱議。

是手滑還是有感而發？ 舊愛熱吻照一個讚就炸鍋

這張照片是小賈斯汀在2016年3月20日上傳，畫面中他在泳池裡，親吻當時熱戀的女友賽琳娜，濃情蜜意。一名網友近日在該篇貼文中，以西班牙文留言：「祝這對新人長命百歲！」想不到小賈斯汀該留言按了「讚」。

小賈斯汀2016年曾分享與賽琳娜熱吻的合照。（翻攝IG）

一名網友近日在這篇貼文留言祝福：「祝這對新人長命百歲！」想不到小賈斯汀按讚，截圖在網路上瘋傳。（翻攝IG）

事件曝光後，相關截圖在網路瘋傳，昔日的「賈賽戀CP粉」瞬間陷入瘋狂，表示：「Jelena（賈賽戀）永不死！」「是真愛！我們贏了」「小賈沒刪照片，證明心裡還放不下賽琳娜」「2016 trend回來啦」。

老婆才剛放閃！他立刻按讚前女友留言？ 網喊「尷尬到爆」

更八卦的是，小賈斯汀的妻子海莉比伯（Hailey Bieber）幾天前跟上「2026回顧2016」趨勢，在IG分享一組舊照，包括她與小賈斯汀在夕陽下熱吻的畫面，發文「你當時得在場才懂」。沒想到小賈斯汀隨後就給舊愛照片的留言按讚，時間點巧合，讓網友紛紛直呼「尷尬到爆」。

海莉比伯日前跟上「2026回顧2016」風潮，其中一張是跟小賈斯汀的親吻合照，時機點巧合，引發網友熱議。（翻攝haileybieber IG）

但也有人認為，是小賈斯汀手滑，「誰沒滑到舊文點讚過？」目前小賈斯汀已悄悄「收回讚」，但他與賽琳娜的舊照依然留在他的社群頁面，外界猜測持續發酵。

小賈斯汀與賽琳娜曾是2010年代具話題性的明星情侶，兩人分分合合，最終兩人各自嫁娶。小賈斯汀在2018年與海莉結婚，並育有1子。而賽琳娜則在2025年9月，與音樂人班尼布蘭柯（Benny Blanco）步入禮堂。

