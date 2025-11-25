小賈斯汀球場便溺！脫序行徑全被拍 粉絲抓包「1端倪」婚變傳言再起

男星小賈斯汀與愛妻海莉自2018年結婚後，婚姻一直受到外界關注。（圖／翻攝自Instagram，lilbieber）

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）近日在加州棕櫚泉高爾夫球場打球，被拍到疑似在公眾場所飲酒，甚至在灌木叢中小便，脫序行徑引發討論。此外，小賈斯汀的妻子海莉（Hailey Bieber）上週過29歲生日，男方被粉絲發現沒有出席，也沒透過社群平台發文祝賀，2人婚變傳言再起。

美媒《第六頁》（Page Six）報導，小賈斯汀當天現身加州棕櫚泉高爾夫球場，只見他穿著寬鬆牛仔短褲、白色印花T恤、白色漁夫帽、太陽眼鏡、白襪及彩色運動鞋，接著突然走向球場邊的灌木叢，一隻手靠近下半身，另一隻手握著高爾夫球桿，露出黑色四角內褲，疑似在小便。

不僅如此，小賈斯汀在隨地便溺前，還被拍到喝了1罐啤酒。根據加州法律，在公共場合飲酒被視為輕罪，可處最高1,000美元（約新台幣3.1萬元）罰款或最多6個月監禁，但目前尚不清楚他是否在公眾球場。目前，小賈斯汀經紀人尚未對媒體報導做出回應。

此外，粉絲注意到，小賈斯汀的妻子上週六過29歲生日，並在Instagram限時動態中標註丈夫；然而小賈斯汀不僅缺席老婆的生日晚宴，也沒有發文祝賀，但他卻出席了克里斯・詹納（Kris Jenner）及肯達爾・詹納（Kendall Jenner）的生日派對。

值得注意的是，這對夫妻自2018年9月結婚以來，婚姻一直受到外界關注。早在去年8月迎來兒子傑克（Jack）前，小賈斯汀夫妻便多次傳出分居傳聞，如今再次成為媒體焦點，2人互動備受關注。

