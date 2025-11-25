小賈斯汀球場當眾脫褲「隨地小便」 脫序畫面全被拍

西洋樂壇天王小賈斯汀（Justin Bieber）的行為再次引發爭議。他於23日與三五好友在美國加州棕櫚泉打高爾夫球時，被拍到對著草地「隨地便溺」的脫序行為。

根據《Page Six》報導流出的照片，小賈斯汀當時一邊打球、一邊喝啤酒，隨後他便若無其事地對著草地隨地小便，並在穿好褲子後繼續打球。

這一行為在加州公共場所屬於違法行為。在加州，隨地便溺屬於輕罪，一旦被定罪，最高可處以1000美元（約新台幣3.1萬元）罰款，或面臨有期徒刑六個月。不過目前尚不清楚小賈斯汀當時所在的球場位置是否完全屬於公共場所。

儘管小賈斯汀的妻子海莉比伯（Hailey Bieber）週六剛迎來29歲生日，但小賈斯汀的社群網站上卻沒有公開發文祝賀愛妻生日快樂。反倒是海莉在自己的貼文中刻意提及老公，寫道「迎接29歲生日，這是最棒的一周」，力圖營造幸福氛圍。

