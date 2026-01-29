小賈斯汀罹罕見疾病消失4年回來了！確定登葛萊美獎表演

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

第68屆葛萊美獎（Grammy Awards）將於2月1日（美國當地時間）於美國洛杉磯的加密貨幣網體育館舉行，而已經有4年沒有在公開場合演出的天王小賈斯汀（Justin Bieber）近來確定將在典禮上表演。

小賈斯汀確定將登上葛萊美獎上表演。（圖／環球音樂提供）

小賈斯汀暌違4年推出新專輯《SWAG》，就一舉入圍葛萊美獎4項大獎，包含年度專輯、最佳流行歌手、最佳流行演唱與最佳R&B表演，不過自從他在2022年被診斷出罹患侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt Syndrome），因此暫停許多演出工作。

小賈斯汀自從取消世界巡迴演唱會後，就幾乎沒有公開表演了，不過他曾在2024年時，出席位在多倫多舉行的NHL全明星選秀大會，短暫復出後，再度消失在螢光幕前。如今葛萊美獎官方宣布小賈斯汀將重返舞台，讓許多期待已久的粉絲開心不已。

