小賴擔心不夠辣！「當場把衣服剪開」 同場偉晉卻零互動原因曝光

小賴賴晏駒2026年跨年，現身「閃耀新北1314」的八里舞台熱力演出，但他特地準備了5首舞曲，要讓大家把2025不好的事情全甩開，向來以「辣」著稱的小賴，無畏颳風下雨的逼近10度低溫，側邊、胸前全部大挖空，一台就辣翻全場。

小賴單獨在淡水的跨年舞台登台演出。（圖／星向音樂國際有限公司）

以往都跟「五堅情」一起在台上倒數演出的小賴，可是團體目前無限期休團，因此2026年的跨年他首次挑大樑演出，他一連勁歌熱舞〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉及〈娘娘槍〉等五首歌曲，他坦言：「其實滿緊張的，之前大家會互相COVER，這次自己要唱五首歌，很擔心體力沒辦法負荷。」他透露本來以為跟偉晉接到同場跨年，沒想到這次有八里跟淡水雙舞台，只好跟偉晉隔一條淡水河互相打氣、為彼此加油。

小賴單獨在淡水的跨年舞台登台演出。（圖／星向音樂國際有限公司）

雖然逼近10度低溫，但小賴在登台前看到衣服不夠辣，求辣心切的他，霸氣請造型師將側邊跟胸口剪開，用大挖洞的方式露出膚色，搭配猛男舞者們，一起嗨翻全場，他苦笑：「八里真的前三名冷，沒有照溫度表再走，冷歸冷還是希望給大家很多視覺上的饗宴。」新的一年，小賴也透露，應該會戲劇的演出，有些會搭配歌曲一起上線，歌迷敲碗很久的2026年專場，也都在計劃當中，希望可以實現這個願望。

