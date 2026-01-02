小賴新北跨年無畏10度低溫 當場把衣服剪開挖洞

小賴跨年夜在「閃耀新北1314」八里舞台熱力演出。（星向音樂國際有限公司提供）

小賴賴晏駒2026年跨年登上「閃耀新北1314」的八里舞台熱力演出，雖然一直都在下雨，但他特地準備了5首舞曲，要讓大家把2025不好的事情全甩開，向來以「辣」著稱的小賴，無畏跨年夜10度低溫，側邊、胸前全部大挖空，一登臺就辣翻全場。

以往都跟五堅情一起在台上倒數演出的小賴，今年第一次挑大梁演出，他勁歌熱舞〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉及〈娘娘槍〉等，坦言「其實蠻緊張的，之前大家會互相COVER，這次自己要唱5首歌，很擔心體力沒辦法負荷」，他透露本來以為跟偉晉接到同場跨年，沒想到這次有八里跟淡水雙舞台，只好跟偉晉隔一條淡水河互相打氣、為彼此加油。

小賴跨年夜在「閃耀新北1314」八里舞台熱力演出。（星向音樂國際有限公司提供）

雖然逼近10度低溫，但小賴在登台前看到衣服不夠辣，求辣心切的他，趕緊請造型師將側邊跟胸口剪開，露出膚色肌膚，搭配猛男舞者們一起嗨翻全場，他苦笑說「八里真的前三名冷，沒有照溫度表再走，冷歸冷還是希望給大家很多視覺上的饗宴。」

而當小賴看到第一排有粉絲舉著自己的燈牌，穿著雨衣等他，他就決定豁出去，衝到舞台最前面熱舞，他說「就陪大家一起淋雨，想跟大家一起這樣度過2025年，不管表現怎麼樣，一起感受舞台的魅力就覺得很感動」。小賴也透露今年應該會有戲劇的演出，有些會搭配歌曲一起上線，歌迷敲碗很久的2026年專場，也都在計劃當中，希望可以實現這個願望。

