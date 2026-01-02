小賴無畏暴雨10度低溫 嫌衣服不夠辣「霸氣大挖洞」

小賴跨年夜辣翻全場。（圖／星向音樂國際有限公司提供）

小賴賴晏駒2026年跨年，現身「閃耀新北1314」的八里舞台熱力演出，雖然一直都在下雨，但他特地準備了五首舞曲，要讓大家把2025不好的事情全甩開，向來以「辣」著稱的小賴，無畏颳風下雨的逼近10度低溫，側邊、胸前全部大挖空，一登台就辣翻全場。

以往都跟五堅情一起在台上倒數演出的小賴，2026年的跨年第一次挑大樑演出，一連勁歌熱舞〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉及〈娘娘槍〉等五首歌曲，他坦言：「其實滿緊張的，之前大家會互相COVER，這次自己要唱五首歌，很擔心體力沒辦法負荷。」透露本來以為跟偉晉接到同場跨年，沒想到這次有八里跟淡水雙舞台，只好跟偉晉隔一條淡水河互相打氣、為彼此加油。

小賴與U:NUS關係很好。（圖／星向音樂國際有限公司提供）

雖然逼近10度低溫，但小賴在登台前看到衣服不夠辣，求辣心切的他，霸氣請造型師將側邊跟胸口剪開，用大挖洞的方式露出膚色，搭配猛男舞者們，一起嗨翻全場，他苦笑說：「八里真的前三名冷，沒有照溫度表再走，冷歸冷還是希望給大家很多視覺上的饗宴。」

小賴在後台也遇到男團U:NUS，五個人都穿著紅黑色搭配，也都有皮衣元素，合照看起來像是一個新團，小賴透露：「我跟U:NUS私下會出門，剛剛還想說下班要跟他們一起出去玩，沒想到他們居然要回家休息！」並跟U:NUS說好，希望之後可以合作一首歌曲。新的一年小賴透露應該會戲劇的演出，有些會搭配歌曲一起上線，而歌迷敲碗很久的專場也都在計劃中。

