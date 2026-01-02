小賴跨年帶猛男舞者熱舞 10度低溫剪開衣服辣秀側腰

【緯來新聞網】「小賴」賴晏駒跨年夜登上「閃耀新北1314」的八里舞台演出，向來以「辣」著稱的小賴，無畏現場颳風下雨，逼近10度低溫，舞台裝側邊、胸前全部大挖空，一登臺就辣翻全場。

小賴在10度雨中辣舞迎接2026。（圖／星向音樂國際提供）

小賴以往都跟五堅情一起在台上倒數演出，2026年的跨年第一次挑大樑演出，他一連勁歌熱舞〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉及〈娘娘槍〉等五首歌曲。他坦言「其實蠻緊張的，之前大家會互相COVER，這次自己要唱五首歌，很擔心體力沒辦法負荷。」他透露本來以為跟偉晉接到同場跨年，沒想到這次有八里跟淡水雙舞台，只好跟偉晉隔一條淡水河互相打氣、為彼此加油。



雖然逼近10度低溫，但小賴在登台前看到衣服不夠辣，求辣心切的他，還請造型師將側邊跟胸口剪開，用大挖洞的方式露出膚色，搭配猛男舞者們，一起嗨翻全場。不過面對現場逼近10度低溫，他苦笑說「八里真的前三名冷，沒有照溫度表再走，冷歸冷還是希望給大家很多視覺上的饗宴。」 至於新年新願望，他透露會有戲劇演出，歌迷敲碗的2026年專場也在計劃當中，希望可以實現開唱願望。

小賴登上跨年舞台獻唱多首歌曲。（圖／星向音樂國際提供）

小賴首次獨自登上跨年表演，帶6位舞者上台辣翻全場。（圖／星向音樂國際提供）

