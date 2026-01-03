小賴辣翻八里跨年！ 後台「竟密謀另組新團」

小賴賴晏駒2026年跨年現身「閃耀新北1314」八里舞台熱力開唱，無畏颳風下雨、逼近10度的低溫，他側邊、胸前大挖空造型一登台就辣翻全場，連唱五首歌曲陪伴大家跨年，誓言要把2025年的不愉快通通甩開。

過往多半與五堅情一同在台上倒數的小賴，今年跨年首度獨挑大樑，他一連帶來〈BOY TOY〉、〈魚水深情〉、〈娘娘槍〉等勁歌熱舞共五首歌，坦言其實相當緊張，「以前大家會互相COVER，這次自己要唱五首，真的很擔心體力撐不撐得住。」他也笑說原本以為能和偉晉同場跨年，沒想到這次分成八里、淡水雙舞台，只能隔著一條淡水河互相打氣、為彼此加油。

後台巧遇男團U:NUS，五人同樣以紅黑色系搭配皮衣元素現身，合照乍看宛如新團出道。小賴透露私下與U:NUS感情不錯，「剛剛還想說下班一起出去玩，結果他們居然要回家休息！」並相約未來有機會一定要合作推出新歌。

展望新的一年，小賴也透露將有戲劇作品陸續曝光，部分計畫會結合音樂同步推出，而歌迷敲碗已久的2026年專場演出也正在規劃中，希望能早日實現與大家見面的願望。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導