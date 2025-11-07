小車禍變拳擊賽！ 2男理論變互毆 駕駛「持球棒」開戰

汽車與雙載機車在路口擦撞，雙方下車理論爆發口角，黑衣男卯起來往對方狂毆，甚至他頭上的安全帽都被擊落（圖／翻攝社會事影音）

台南中西區民權路二段6號晚上發生一起衝突，一輛汽車與雙載機車在路口擦撞，雙方下車理論爆發口角，甚至演變成拳擊賽，汽車駕駛一度拿出球棒作勢攻擊，雙方事後不只互告，還被依傷害、恐嚇、妨害名譽移送。

事件發生在台南市中西區民權路二段6號路口，晚上8點多時，一輛汽車與一輛載有兩人的機車發生了擦撞。原本只是一起小車禍，卻因為雙方情緒失控而演變成嚴重衝突。機車後座的王姓乘客下車與陳姓汽車駕駛理論，雙方很快就爆發口角，現場氣氛變得十分緊張。

騎士朋友嚇得連忙勸架，但情況越演越烈，黑衣男衝回車上隨手就能拿出球棒，不只持續叫囂還作勢攻擊（圖／翻攝社會事影音）

隨著爭吵升級，兩人開始動手互毆，場面如同一場即興的拳擊賽。穿著黑衣的男子猛烈攻擊對方，甚至將對方頭上的安全帽擊落。雖然一旁的朋友試圖勸阻，但衝突仍持續升溫。情況更加惡化時，黑衣男子衝回車上拿出球棒，不斷叫囂並作勢要攻擊對方，引起現場一陣騷動。

目擊者表示，事情的起因是雙方在交通事故後發生爭執，其中一方開始使用髒話，導致口角逐漸升級。最終，警方趕到現場處理這起事件。民權派出所所長何家慶表示，陳姓男子與機車後座乘客王姓男子發生口角及肢體糾紛，警方已將兩人帶回派出所釐清案情。

動手兩人通通被警方帶回警局，兩人不只被依傷害、恐嚇、妨害名譽移送也互相提告（圖／TVBS）

這起原本只是小車禍的事件，因為雙方當事人無法冷靜處理而演變成嚴重衝突。現在兩人不僅被依傷害、恐嚇、妨害名譽等罪名移送法辦，還互相提告，後續將面臨法律程序的處理。這個案例提醒大家在處理交通事故時，保持冷靜理性非常重要，避免因一時衝動而造成更嚴重的後果。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

