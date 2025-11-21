小週末衝一波！大樂透頭獎保證1億 最新獎號出爐
台彩公司於21日晚間8時許開出第114000107期大樂透獎號，頭獎獎金保證1億，號碼由小至大分別為14、20、21、28、31、46；特別號為：37。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
