小酌不傷身？喝半罐啤酒害血壓飆 研究：易罹7癌症、釀中風

記者鄭玉如／台北報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，無論哪一種酒，每天喝1到2杯，都可能增加心血管風險。（示意圖／PIXABAY）

不少人認為「小酌怡情、無傷大雅」，但研究發現，就算喝「半罐啤酒」，血壓仍會上升。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，世界衛生組織與美國心臟學會認為，無論喝哪一種酒，都可能增加心血管風險，就算低至每日1到2杯也一樣，沒有保護心臟的安全酒量。

黃軒在臉書粉專分享東京科學大學的研究，團隊追蹤5.9萬人、超過35萬次年度體檢數據（2012至2024年），分析酒精攝入與血壓變化的關係，發現每增加1單位酒精（＞半罐啤酒、＞10克酒精），收縮壓上升0.78mmHg（毫米汞柱）、舒張壓上升0.53mmHg。

研究進一步發現，女性飲酒後，血壓升高呈現線性爬升，男性則是一開始升很快，後來趨於平緩，無論哪種酒都一樣，血壓同樣會上升。而血壓提高是心血管疾病的引爆點，就算只上升幾毫米汞柱，長期累積仍會增加腦中風、冠心病風險，讓腎臟功能提早罷工。

另外，美國心臟協會（AHA）最新科學聲明也指出，即使是中等量飲酒（一天1至2杯，5到10克酒精）也可能加重高血壓，建議高血壓管理時應戒酒，女性每日不超過1單位酒精，男性不超過2單位，若已是高血壓族群，無論男女最好直接「戒酒」。

世界衛生組織（WHO）曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都會增加癌症風險。即使低到「一天一杯」的飲酒量，仍會增加至少7種癌症的風險，包括乳癌與腸癌，酒精攝取都可能增加心血管風險，就算低至每日1到2杯也一樣，「少量有益」的假說也已遭質疑。

