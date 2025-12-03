小酌不傷身？喝半罐啤酒害血壓飆 研究：易罹7癌症、釀中風
記者鄭玉如／台北報導
不少人認為「小酌怡情、無傷大雅」，但研究發現，就算喝「半罐啤酒」，血壓仍會上升。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，世界衛生組織與美國心臟學會認為，無論喝哪一種酒，都可能增加心血管風險，就算低至每日1到2杯也一樣，沒有保護心臟的安全酒量。
黃軒在臉書粉專分享東京科學大學的研究，團隊追蹤5.9萬人、超過35萬次年度體檢數據（2012至2024年），分析酒精攝入與血壓變化的關係，發現每增加1單位酒精（＞半罐啤酒、＞10克酒精），收縮壓上升0.78mmHg（毫米汞柱）、舒張壓上升0.53mmHg。
研究進一步發現，女性飲酒後，血壓升高呈現線性爬升，男性則是一開始升很快，後來趨於平緩，無論哪種酒都一樣，血壓同樣會上升。而血壓提高是心血管疾病的引爆點，就算只上升幾毫米汞柱，長期累積仍會增加腦中風、冠心病風險，讓腎臟功能提早罷工。
另外，美國心臟協會（AHA）最新科學聲明也指出，即使是中等量飲酒（一天1至2杯，5到10克酒精）也可能加重高血壓，建議高血壓管理時應戒酒，女性每日不超過1單位酒精，男性不超過2單位，若已是高血壓族群，無論男女最好直接「戒酒」。
世界衛生組織（WHO）曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都會增加癌症風險。即使低到「一天一杯」的飲酒量，仍會增加至少7種癌症的風險，包括乳癌與腸癌，酒精攝取都可能增加心血管風險，就算低至每日1到2杯也一樣，「少量有益」的假說也已遭質疑。
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 376
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 2
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 11
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 162
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
「這4種服藥方式」恐害食道潰瘍、糜爛！醫示警 多顆一起吞中了
70歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另名68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。 服用藥物要留意 當心引起食道潰瘍、糜爛 書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外，還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。 胸悶、胸痛為何與食道有關？ 邱展賢說，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。 吞服錠劑、膠囊遵循3守則 避免造成身體負擔 邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點： 1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發起對話