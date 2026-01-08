小酌時間：比才的69道靈魂小料理

作者／比才出版社／新經典文化

繼《家．酒場》、《小聚會》之後，比才在新書分享她從日常生活淬鍊而出的「靈魂小料理」（Soul Food）──指的是家常、簡單、以季節滋味為主的小菜或下酒菜，不如懷石或割烹精緻，但比一般的家庭料理細膩講究。書中收錄她精選的69道菜餚，都是她時時想起、懷念不已的料理食譜。

作者身分多元，身兼飲食寫作、料理研究者、料理老師與專業編輯，對她而言，廚房不只是工作場所，而是「歸宿」。她喜愛烹煮食物的地方，並藉由食物的力量，餵飽親友。她的寫作與烹飪風格皆具有個人特色，如同作家韓良憶讚賞其文字：「不誇飾，節制但不寡淡，有一股從容之氣。」

她在書中後記透露，曾經歷生活變動與挫折，一度無法書寫、做菜，但她最終體悟到「對食物的愛」是不需要練習的。這分對食物的熱愛引領她恢復能量，重拾信心，透過持續的練習來精進廚藝。此外，她積極推廣「在家喝一杯」的生活風格，主張每個人的家庭空間都能成為居酒屋，日日享受酒飲與下酒菜的美好滋味。

不論獨酌或歲末團聚，跟著本書，料理新手也能端出達人級好菜！