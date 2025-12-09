小酌無傷大雅？研究狠打臉「易得7癌症」血壓必升

醫師指出，並沒有所謂「保護心臟的安全酒量」，且所有酒精都會增加血壓。示意圖／photoac

「小酌怡情、無傷大雅」？《美國心臟病學會雜誌》最新發表的日本大型縱向研究狠狠打臉這句話，東京科學大學團隊追蹤5.9萬人，蒐集超過35萬次年度體檢數據，分析酒精攝入與血壓變化，發現無論何種酒精，只要飲酒就會導致血壓上升。

血管是誠實的！喝下少少的酒量都有明顯差異

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，日本研究結果顯示，當攝取增加1單位酒精，即大於半罐啤酒、10克酒精，收縮壓就會上升0.78mmHg、舒張壓上升0.53mmHg；反之若每攝取減少1單位酒精，即小於半罐啤酒、10克酒精，收縮壓平均下降0.92mmHg、舒張壓下降0.82mmHg。

男女飲酒後血壓飆升幅度不同？醫師：任何酒都一樣

黃軒進一步說明，男女飲酒後差異在於，女性血壓呈現「穩穩線性爬升」，男性則是「一開始升得快，後來才趨於平緩」；即使如此，男女都不應掉以輕心，研究同時點出，事實上「不分酒種」，無論喝下啤酒、葡萄酒、清酒、威士忌、燒酒，血壓都會升高，進而引發心律不整，特別是心房顫動（AF）、增加腦中風與心衰竭風險。

廣告 廣告

醫師指出，所有酒精都會增加血壓，引發心律不整、增加腦中風及心衰竭風險。示意圖／photoac

酒精與血壓關係

然而飲酒後會造成血壓上升，又2者為「雙向箭頭」劑量依賴關係，只要戒酒血壓就會下降，且這種變化並非短期現象，而是隨著時間穩定持續；然而血壓上升「是所有心血管疾病的引爆點」，黃軒示警，哪怕血壓只是幾毫米汞柱的上升，長期累積都可能導致腦中風風險提高、冠心病提早報到、腎臟功能提早罷工。

酒精屬「一級致癌物」：無所謂安全酒量

美國心臟協會（AHA）最新科學聲明也指出，即使只是約1天1至2杯、5至10克酒精，也可能加重高血壓，因此早已建議女性每日不超過1單位酒精，男性不超過2單位；WHO官方聲明也表示，酒精是「一級致癌物」，任何飲酒量都會增加包括乳癌、腸癌等7種癌症風險。

目前世界衛生組織（WHO）與美國心臟學會（AHA）等主要心臟學界最新共識均指出，並沒有所謂「保護心臟的安全酒量」，因此建議高血壓管理者應「戒酒」，高血壓患者更是「禁止喝酒」，即使「小酌一杯」也不可行。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

性病不只出沒下體！這3病毒也容易爬上臉 揭區別皮膚病眉角

全球不到50例！懷孕找不到胎兒 竟「寄生肝臟」風險曝光

青森7.5強震！日網見台灣旅客舉動 大讚「與他們不同」勇敢有品格