小野田喝水回應爆紅！ 神似「梁文傑形象」引熱議

政治中心／楊凱安、蔡承翰 台北報導

陸委會副主委梁文傑，下午回到他擔任三屆議員的中山大同區，力挺拼連任的林亮君，而他在例行記者會上喝水、推眼鏡，金句連發的模樣令人印象深刻，日本經濟安保大臣小野田紀美，前一天也是喝水後回應媒體提問，被封為"日版梁文傑"，梁文傑笑稱現在的人比較喜歡坦白直率，這是她受歡迎的地方。

開心和鄉親們合影留念，曾任三屆北市議員的陸委會副主委梁文傑，再回到他熟悉的選區。

小野田喝水回應爆紅! 神似梁文傑形象"引熱議

陸委會副主委梁文傑回到議員選區，力挺拼連任的林亮君。（圖／民視新聞）陸委會副主委 梁文傑：「來到這邊我很開心，因為我以前的服務處在這裡八年，這邊好像就是我的自己的娘家這樣子，不要說升官啦 ，只是說我以前管中山大同區，大概三十幾萬人，我現在管十四億人口，哈哈哈哈。」

不在陸委會記者會，依舊金句連發，回以往選區，除了看看鄉親，也有要事請託。

陸委會副主委梁文傑回到議員選區，力挺拼連任的林亮君。（圖／民視新聞）陸委會副主委 梁文傑：「我想現任的議員，很多都不需要我幫忙了，那只有亮君她第一次參加初選，所以我要給她加油打氣，盡量幫她多做宣傳，因為亮君確實是在年輕一輩裡面，真的是很少見的人才。」

台北市議員(民) 林亮君：「第一次參加初選，所以當然希望大家有很多的支持，然後要過了初選才能夠參加大選，在地方上的耕耘跟在政策上面的努力，希望大家可以看見。」

離開北市議會後，梁文傑接任陸委會副主委與發言人職務，因為犀利回應與堅定立場，加上喝水、推眼鏡等動作，屢屢成為焦點，現在日本政壇也出現類似人選－經濟安保大臣小野田紀美，看看她面對媒體提問，先是喝了口水，再以堅定語氣回應，被網友封為"日版梁文傑"。

日本經濟安保大臣 小野田紀美(12.23)：「作為一個國家 ，清楚表達自身立場，不揣測他國的心意，而是坦率說出自己的想法，是非常重要的事情，我認為今後仍應持續這樣做。」



陸委會副主委 梁文傑：「現在的人比較喜歡聽直率的、坦白的回答，我覺得這位小野田大臣確實也有這樣的風格，她比我還年輕了10歲，所以她比我講話更直接，所以我相信這也是她受歡迎的地方。」

梁文傑太太立委林楚茵在社群直呼，多喝水提升戰鬥力，我朋友小野田與我老公梁文傑，犀利指數滿點。

