小野田嗆爆記者被封「日版梁文傑」！本尊笑：她比我更直接 兩人金句一次看

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國連串動作施壓，昨日本內閣會議後的例行記者會上，有記者詢問高市是否該「收斂發言」，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示「完全沒有這種想法」，直球回應被台灣網友誇讚「日版梁文傑」。對此，陸委會副主委梁文傑今（12/24）表示，現在的人比較喜歡聽直率、坦白回答。

梁文傑今天出席中山大同暖衣捐贈照亮弱勢毛衣捐贈送暖記者會，被問及網友評論，他表示，現在的人比較喜歡聽直率、坦白地回答，小野田大臣確實有這樣風格，「她比我年輕10歲吧，講話也更直接，我相信這也是她受歡迎的地方。」

曾稱館長「袒胸露臂笑迎春」

建中、台大畢業、曾赴倫敦政經學院攻讀的梁文傑，現年54歲，2023年就任陸委會副主委兼發言人後，回應兩岸議題時，以一幅沉著表情、不時舉杯喝水的模樣，吐出各種金句，獲得網友稱讚。

像是政府承認中華人民共和國遭到批評，他回應「我們不會矇著眼，說中共的護照不是護照，中國籍的人是無國籍。」反諷指數破表。談到館長赴中發展，直言館長「原本對中國是猶抱琵琶半遮面，現在是袒胸露臂笑迎春！」。對於台灣藝人轉發中共國慶賀文，他則說「真相在中共統治下的社會是稀有物品！不知道真相是什麼，無法置評，只知道中共對此事的網路監管、控制程度超過以往」。

小野田表情直率被指像藏狐

這次也在記者會喝完水後噴發金句的小野田紀美，現年43歲、是日美混血，身高170公分，從政前曾做過SONY接待員、補習班老師、雜誌編輯、模特兒、遊戲公司公關等工作。有別於傳統政治人物的背景及亮麗外型，讓她頗受矚目。

小野田上任後，直率風格更推升個人民調。媒體人矢板明夫曾說，小野田在每次的記者會上回答都相當乾脆俐落，記者曾問她，對於安倍晉三槍擊案，是否已整理好情緒？她以平靜又冷調的語氣回答「一生都不會整理好。」把全場都震住。

先前濱崎步中國遭無故取消，問到她的想法時，小野田表示「我們希望推廣日本優質內容與文化，但不會把重心特別放在單一國家或地區，而是以全世界為目標」，從容且明確表達立場。還有日本網友發現，她在聽到不知所云的問題時，會露出藏狐的表情，並曬出對比圖，讓網友笑瘋。

