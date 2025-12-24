小野田紀美嗆爆記者 台網友：日版梁文傑

▲日本經濟安全保障大臣小野田紀美近來在記者會上霸氣回覆記者，讓台灣網友大讚「帥氣」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在11月初發表「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿，接連祭出外交與政治施壓措施，要日方撤回發言，但日方也沒有屈服跡象，堅決不撤回。近來日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美被記者問及「是否要請高市節制發言」，她直球回應「完全沒有這種想法。」相關影片流傳至社群平台之後，台灣網友紛紛讚好，直呼小野田紀美「帥氣」，更稱她回答的模式，簡直是「日版梁文傑」。

小野田紀美23日在例行內閣會議後的例行記者會上，碰上一名自由記者對高市內閣的發出質疑。該名記者表示：「高市政權是否為了維持高支持率而貫徹對中強硬立場？這似乎是『支持率第一，國民生活第二』，難道不是嗎？」

對此，小野田紀美直言「不明白你在說什麼」，並接著表示：「我們一心只考慮如何為了日本推動政策。沒有人是為了支持率在制定政策的。」

在記者會最後，該名自由記者再度發表言論指出，目前日中關係前所未有惡化，損害了國家利益，不僅訪日遊客減少，大貓熊也得歸還，「你們如何看待這些經濟損害？高市政權應該謹言慎行。」聽到這名記者的發言，小野田紀美直球回答「完全沒有這種想法。」

但這名記者不死心，繼續追問難道沒有改善關係的想法？針對目前為止那些「火上加油」的發言，也不認為應該要反省？小野田紀美對此回應：「我認為，作為一個國家，明確地表達我國自己的立場是非常重要的。我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做。」

小野田紀美直球回應，讓該名記者最後丟下一句：「我理解了，你們的基本立場就是『即便出現經濟損失也沒關係』。謝謝。」隨後結束提問。而小野田紀美則是表情嚴肅，並且沒有繼續回應。後續主持人確認現場無人進行提問，便宣布記者會結束。

有網友將這段記者會片段擷取後配上字幕放到社群平台上，隨即引發熱議。網友紛紛留言表示：「記者還硬要自己下結論」、「記者真是專業親中」，不少人大讚小野田紀美「代表發言的很有國格，不卑不亢，超帥！那個記者一直要挖坑什麼意思」、「太酷了」。還有人表示，這段問答讓他想起陸委會副主委梁文傑。

過去梁文傑在記者會上被問問題時，也是以堅定語氣表達立場，同時又一針見血的點出問題，常掀起網友議論。此外，梁文傑在記者會上常常出現喝完水之後，便一針見血回答問題，正巧此次小野田紀美也是在喝完水後直球回答，就連梁文傑妻子、立法委員林楚茵也在社群平台Threads上表示「多喝水提升戰鬥力」，「我朋友小野田與我老公梁文傑犀利指數滿點」。

