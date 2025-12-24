小野田紀美直球回應被稱「日版梁文傑」 梁文傑：現在人喜歡直率回答

〔記者蔡愷恆／台北報導〕陸委會副主委梁文傑今(24)日參與台北市議員林亮君舉辦的毛衣送暖記者會。日前日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美直球回應記者親中提問，網友將影片加上字幕放到社群平台上後，引來一片稱讚，稱小野田是「日版梁文傑」。梁文傑說，現在的人比較喜歡聽直率、坦白回答，覺得小野田大臣確實也有這樣風格，「她比我年輕10歲吧，講話也更直接，這也是她受歡迎的地方。」

此外，梁文傑被問到是否會參與台北市長選舉，梁文傑回覆：「那不在我的考慮之中，我覺得我現在工作很有意義。」

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美直球回應記者親中提問，網友將影片加上字幕放到社群平台上後，引來一片稱讚，稱小野田是「日版梁文傑」。(記者蔡愷恆攝)

