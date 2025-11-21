小野田紀美聽笨問題秒變藏狐！台日網友笑翻

▲日本經濟安全保障大臣小野田紀美。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上任後，新一批內閣人事的行事作風也引發各界關注，而近期常辛辣回應時事的經濟安保大臣小野田紀美，也被網友發現，「聽到愚蠢問題時，會出現藏狐一樣的表情」，反差表現引發台日網友熱議。

日本近來抗中氛圍相當濃烈，在高市早苗拋出「台灣有事」論，指中國若攻擊台灣將引發日本危機存亡事態，引發中國連日批評、祭出多項反制措施等，兩國關係降至冰點。

綜合社群平台Threads等消息，今年42歲的經濟安保大臣兼外國人共生擔當大臣小野田紀美，上任後常在記者會回應時事，日本網友qurulilena發文說，「聽說小野田紀美大臣被問到愚蠢的問題時，會做出像是藏狐一樣的表情」，並貼出藏狐與小野田的對比圖。

原PO也笑說，「好想要一張藏狐貼紙，好喜歡小野田大臣的表情，好像是在說：『你在說什麼?』她外表精緻、很可愛，各種運用表情的方式也很讓人驚豔」。

許多日本網友也熱議：「她的表情好像在說：『你在問什麼？你是笨蛋嗎？』」、「以後看到小野田紀美都會想到藏狐了」、「好喜歡她臉上那種『你好沒用』的表情」。

臉書粉專「なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）」也轉發這篇貼文，「日本網友分享，有人說小野田紀美在聽到不知所云的問題時，會露出藏狐的表情。我要笑瘋！」

台灣網友也熱議說，「跟（陸委會副主委）梁文傑聽到記者智障提問會露出迷之微笑一樣」、「迷之微笑、拿杯子喝水、推眼鏡，一天的樂子就來了」、「一臉就是『你在公三小』的表情」、「日本的在野黨也都很煩，這表情應該會常常出現」、「這是『你在共三小，但我是官員，必須把白眼忍住！』的臉」、「她來台灣的立法院一定一天到晚都是這種表情」、「可以寄一件『りしれ供さ小』給她穿嗎」

小野田紀美此前也被拍到，在眾議院廳日本左翼政黨眾議員山本太郎發言時，臉上也露出「看笨蛋的表情」，絲毫不掩飾對山本發言的不悅。

小野田在記者會上不卑不亢、直言不諱的態度，引發許多網友關注，此前曾被問及如何看待刺殺前日本首相安倍晉三的兇手時，她坦言說：「我永遠無法接受，僅此而已」。而近日被問及中國勸阻公民不要到日本旅行等問題時，小野田紀美也直言，過度依賴一個「只要遇到不滿就會採取經濟手段威嚇的國家」是一種風險，引發許多台灣網友好感。她在應對記者提問時，也會指正說「這個數字不是正確資料吧？如果只是媒體報導，我現在沒有辦法給出任何評論」。

