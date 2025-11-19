小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡

如今中國接連暫停水產物與牛肉相關議題，讓小野田紀美的警示儼然成真。（翻攝自小野田紀美IG）

日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。

綜合日媒報導，這項措施來得突然，尤其日本才剛恢復出口部分扇貝與海參至中國，外界原以為雙方關係出現緩和，不料短時間內再度急轉直下。多名日本政府人士也透露，中日間原本正在進行的日本和牛（牛肉）輸華重啟協商，亦因中方態度生變而中止，顯示北京調整的不只是水產品政策，連農畜產品談判也踩煞車。

廣告 廣告

值得注意的是，日本經濟安全保障大臣小野田紀美昨（18日）才在例行記者會上指出，對一個「遇到不滿就動用經濟威壓」的國家過度依賴，本身就具有風險，強調日本必須降低經濟與供應鏈層面的脆弱性。如今中國接連暫停水產物與牛肉相關議題，讓她的警示儼然成真。

日本政府內部研判，除了福島處理水議題外，高市首相的國會發言被中國視為觸動敏感神經，加上中國駐大阪總領事日前甚至在社群媒體發表具威脅性的言論（後已刪除），種種跡象顯示雙邊在政治氛圍上再度陷入低潮。日本擔憂，此波措施恐連帶影響觀光、留學與民間交流，衝擊面恐不僅限於食品貿易。

目前日本政府正透過外交局面深化掌握中方意圖，並研擬對應策略。在中美競逐與區域安全不斷升溫的背景下，中日經貿摩擦恐將持續發酵，後續發展仍待觀察。

更多鏡週刊報導

台日友好+1！日籍人士感念台灣救命恩 捐贈價值近400萬救護車給宜蘭

圓滿落幕！日本德島美術館「斥資千萬買贗品」 送還原畫廊拿回全額退款

乖學生變89？網紅冒用雄中、雄女名義拍「改造影片」 校方提告要求撤片