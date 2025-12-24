小野田紀美一句嗆爆「高市收斂發言」提問 網讚超帥：日版梁文傑

小野田紀美昨天在記者會上回嗆記者的言論，被許多台、日網友讚爆。路透社



日本首相高市早苗上月發布「台灣有事」相關言論，引發中國強烈不滿，接連祭出外交與政治施壓措施，要求日方撤回發言。有記者對此詢問高市是否該「收斂發言」，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美則直球回應「完全沒有這種想法」，還稱「一個國家清楚表達自身立場，不揣測他國的心意，且坦率說出自己的想法是非常重要的事，我認為今後仍應繼續這樣做。」相關發言就連台灣網友都大讚「帥氣」，更稱她回答的模式，簡直是「日版梁文傑」。

廣告 廣告

昨日（12/23）例行內閣會議後的例行記者會上，有記者認為，現在日中關係已惡化到前所未有的程度，導致國家利益正受到損害，面對這些經濟層面的損失，政府是如何看待的？高市首相是否該收斂發言？聽到記者的發言，小野田紀美直接回應「完全沒有這種想法。」

不過記者不死心，繼續追問「即使日中關係惡化、造成經濟損失，您也認為完全無所謂嗎？」小野田紀美回應「沒有特別的評論。」記者再度追問「沒有任何想要改善關係的意願或決心？像過去改善日中關係，難道都沒有要反省嗎？」小野田紀美回嗆，「一個國家清楚表達自身立場，不揣測他國的心意，且坦率說出自己的想法是非常重要的事，我認為今後仍應繼續這樣做。」

有網友將這段記者會片段擷取後配上字幕，並放到社群平台上，隨即引發網友熱議，紛紛留言表示「記者真是專業親中」、「代表發言的很有國格，不卑不亢，超帥！那個記者一直要挖坑什麼意思」、「太酷了」。還有人表示，這段問答讓他想起陸委會副主委梁文傑。

過去梁文傑在記者會上接受記者提問時，也經常以堅定語氣表達立場，同時犀利地點出問題，也常常在記者會上喝完水後，給出一針見血的回答。恰巧此次小野田紀美也是在喝完水後直球回答，讓立委林楚茵在Threads幽默表示「多喝水提升戰鬥力」、「我朋友小野田與我老公梁文傑犀利指數滿點」。

更多太報報導

割頸案二審判決出爐 王鴻薇怒批「恐龍法官」：讓兇手來孝順你可以嗎？

不甩邱建富嗆脫黨！民進黨選對會拍板陳素月選彰化

談財劃法、軍購特別預算爭議 侯友宜喊話：行政立法溝通解決