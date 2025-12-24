小野田紀美1句嗆爆親中提問被封「日版梁文傑」 本尊笑：她比我更直接

記者陳思妤／台北報導

陸委會副主委梁文傑日前主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制。不過，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美被問到是否要請高市早苗「節制發言」時直率回應，「完全沒有」。畫面傳到台灣後，讓不少網友大讚超帥，還說她是日本版的陸委會副主委梁文傑。對此，梁文傑本人今（24）日則稱讚對方比他年輕，講話比他更直接。

一名記者在記者會中詢問小野田紀美時稱，中日關係惡化，經濟受到影響，連大貓熊也要歸還中國，面對這樣的情況，是否認為高市早苗應該「節制發言」？小野田紀美直球回應，「完全沒有這種想法」。

但該名記者又不死心追問，不認為應該要反省？小野田紀美也直率說，作為一個國家明確表達國家的立場非常重要，「我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做」。畫面傳到台灣後，網友紛紛大讚「超帥」，更有網友直呼很像梁文傑。

梁文傑今天出席中山大同暖衣捐贈照亮弱勢毛衣捐贈送暖記者會，被問到小野田紀美被形容像是日本版的梁文傑時，他回應，現在的人比較喜歡聽直率、坦白地回答，小野田大臣確實有這樣風格，但對方比他年輕十歲，比他講話更直接，「我相信這也是她受歡迎的地方」。

