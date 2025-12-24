小野田被封「日版梁文傑」！梁親回「她講話更直接」：現在的人比較喜歡聽直率坦白的回答

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美日前回應記者「是否要請首相高市早苗撤回台灣有事論」之提問，直白說道，「完全沒有」。有網友將這段訪問的影片加上字幕，並發佈在社群平台，引來一片讚揚，更有網友形容小野田是「日版梁文傑（陸委會副主委）」。對此，梁文傑今（24日）稱讚小野田講話比他更直接，「我相信這也是她受歡迎的地方」。

日前有記者於記者會上，詢問小野田紀美，指出中日關係惡化，經濟受到影響，連大貓熊也要歸還中國，「面對這樣的情況，是否認為高市早苗應該『節制發言』？」當下小野田直球回應，「完全沒有這種想法」。

記者不死心追問，「不認為應該要反省？」小野田紀美也直率回應，「作為一個國家明確表達國家的立場非常重要，我們不應該去看他國的臉色，而是應該確實地述說自己的主張，我認為今後也應該繼續堅持這樣做」。

這段訪問片段在網路上傳開後，引起台灣大批網友大讚「超帥」，更有人直呼「很像梁文傑」。對此，梁文傑本人今日回應，「現在的人比較喜歡聽直率、坦白地回答，小野田大臣確實有這樣風格」。同時，梁文傑也點出，小野田比他年輕10歲，講話比他更直接，「我相信這也是她受歡迎的地方」。

（圖片來源：三立新聞、小野田紀美臉書）

