小金庫再現？藍委再修立院組織法 以提升助理權益包裝「工資變補助費」

國民黨立委牛煦庭等人近日提出《立法院組織法》修正草案，主張「強化公費助理待遇、制度化人事管理」，並已於今（26）日順利排入院會交付委員會審查。然而，法案內容曝光後，引發關注，法案內容雖以「改善助理勞動條件」為名，實質卻是為轉為更具彈性的「補助金池」，恐變相讓助理費成為立委可支配的「小金庫」，恐與日前藍委陳玉珍推動的「助理費除罪化」版本如出一轍。

根據提案內容，修法將大幅調整現行《立法院組織法》第32條至第35條規定，明定公費助理相關經費不再僅限於薪資，而是改以「立法委員補助費」形式編列，項目涵蓋專業加給、年終獎金、在職進修補助、結婚與喪葬補助、子女教育補助等，並由立法院「代為給付」，實質上卻由立委統籌運用。

恐怕引發爭議的是，條文明定公費助理的勞動關係「屬於立委個人與助理之間」，立法院僅負責代為給付經費。條文一出，此設計形同切割雇主責任，卻又讓立委掌控預算分配，等同「權責不對等」，一旦發生勞資爭議，助理恐求助無門，反而使制度更加脆弱。

此外，修法也大幅擴張可支領「專業加給」的資格，包含取得碩博士學位、各類專技證照者，甚至可累加計算。相關標準與審核權全掌握在立法院內部，缺乏第三方審查機制，形同為特定人員量身打造加薪管道。

對照近期國會正因助理費爭議引發社會反彈，包含過去多起助理費涉貪案件仍歷歷在目，此次修法不僅未回應社會對「透明化、制度化」的期待，反而被質疑是在法律層面「洗白」過往爭議做法。

日前已有多個公民團體直言，若立法院真心要改善助理勞動條件，應朝向由國家直接聘僱、明確勞雇關係、強化外部監督，而非透過擴權方式讓立委兼具「用人者」與「分配者」雙重角色。

