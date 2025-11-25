小鋼砲又要缺貨了！Polo GTI台灣首批完售、熱血粉快卡位

記者鍾釗榛／綜合報導

福斯The new Polo GTI 掀背車。（圖／Volkswagen提供）

福斯再度點燃台灣鋼砲迷的血脈覺醒！主打高性能與操控樂趣的The new Polo GTI一抵達經銷端就被秒殺，25年式首批配額瞬間賣光。台灣福斯也馬上向德國原廠喊話追加，力拚讓所有熱血粉都能享受到這具2.0升渦輪引擎帶來的207PS、32.6kgm熱血奔騰。

福斯The new Polo GTI 首批配額瞬間賣光。（圖／Volkswagen提供）

小鋼砲魅力依舊無法擋

台灣福斯總裁Steffen Knapp直言，Polo在全球已累積超過2,000萬台銷量，魅力橫跨半世紀依舊火燙。繼Golf R Black Edition獲得佳評後，品牌再度趁勝引進全新 Polo GTI。由於首批銷售太熱烈，現在已著手準備2026年式追加生產，最快明年春季就能再次在台亮相。

廣告 廣告

Polo在全球已累積超過2,000萬台銷量。（圖／Volkswagen提供）

戰鬥氣場全開

The new Polo GTI 可不是只有直線快而已，它從外到內都是滿滿 GTI 靈魂。蜂巢式水箱護罩、GTI 造型頭燈、18 吋 Faro 鋁圈、紅色卡鉗、單邊雙出尾管，再搭配大面積黑頂與隱私玻璃，就是要讓你一上路就氣勢滿點。車內同樣戰鬥感爆棚，紅色縫線、經典格紋運動座椅、GTI 多功能方向盤，濃濃熱血氛圍一次到位。

從外到內都是滿滿 GTI 靈魂。（圖／Volkswagen提供）

熱血與省油一次擁有

2.0升TSI渦輪不只讓Polo GTI 6.5秒破百，GTI運動化懸吊還把車身壓低15mm，過彎更穩、操控更俐落。更誇張的是，性能這麼強、油耗竟然還能維持15.8km/L，熱血不必用荷包換。

GTI運動化懸吊還把車身壓低15mm，過彎更穩、操控更俐落。（圖／Volkswagen提供）

春季再迎26年式

科技配備也滿滿給好給滿，10.25吋數位儀表、9.2吋觸控主機、無線CarPlay、IQ.DRIVE、矩陣式LED頭燈、7 氣囊。一輛小鋼砲該有的安全與數位體驗，它全包。台灣福斯也正式透露，2026年式Polo GTI預計將於明年春季到港，鋼砲迷可以準備再衝一波。

更多三立新聞網報導

花6.7億買車、還是買了一個夢？車子還沒造好已經天價出售

16歲老Cayenne大變身！保時捷動刀翻新 罕見6速手排＋復古越野魂帥炸

【怎能不愛車】Corvette新PTM Pro模式 讓你靠真本事開車

【怎能不愛車】Elantra N限量TCR版 直上賽車武裝

