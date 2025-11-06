小鎮打造專屬IP 全新「虎尾虎」形象誕生
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮地名雖與老虎無關，但近年來公私部門常以老虎形象加深民眾印象，認識虎尾。虎尾鎮公所考量每逢活動都需新設計新形象，曠日費時，日前以問卷徵詢民眾對於「虎尾虎」形象調查後，全新IP形象公開。鎮長林嘉弘表示，往後各大活動將以新IP形象加深民眾虎尾。
在地文史工作者，雲林記憶Cool說書人李漢鵬指出，虎尾地名音譯自平埔族原住民語Favorlang，另有華武壠、費佛朗等不同的譯名，早期的台灣志書也有翻成「吼尾」的說法，到了清朝政府時代才漸漸統一為虎尾一詞，因為地名有「虎」字，近來地方便將「虎」的元素打造成小鎮意象。
林嘉弘表示，近年公所舉辦各項活動，都需要再多花費經費設計形象，但形象不一恐會造成民眾的錯亂，且日本熊本縣早已打造「熊本熊」IP，除了深植地方外更是將觸手伸出國際，因此虎尾鎮的「虎尾虎」也需要打造統一形象。
林嘉弘表示，為打造全新虎尾虎形象，邀請雲林科技大學品牌共感研究中心協助設計將近千張，再精挑細選3張形象，並設計問卷，進行為期兩週的線上、實體調查，共收集3101份問卷。除讓民眾挑選全新形象外，更針對新形象出現的期望進行調查，多數民眾希望可出現在社群貼文、各大活動、觀光景點甚至打造文創商品。
鎮公所表示，日前全新IP形象公開，以圓潤親切的造型比例呈現，並結合擬人化的姿態與豐富表情，傳達溫暖、友善的角色特質，強化與民眾之間的情感連結與互動性，而「虎尾虎」更是象徵這座小鎮的溫柔與堅韌，懷中的圖樣取自虎尾鎮地形輪廓，象徵牠時時刻刻守護並擁抱著這片土地。
林嘉弘表示，盼虎尾虎形象可以走出國際，因此即日至18日發起英文小名命名活動，將會從中挑選出一個名字，此外留言取名的朋友還有機會抽中虎尾虎限量周邊小物。
