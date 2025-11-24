小鐘、小馬與劉畊宏同時追同一個女生 吳宗憲曝「正妹真正身份」也是藝人

吳宗憲睽違多年再與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體，上羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》，大聊團體成軍28年來的秘辛與糗事，小馬更透露自己其實是團裡「第一個被點名」的成員。

小馬當年還是幕後工作人員，有次錄影臨時有參賽者缺席，臨危受命被叫上台頂替，他笑說：「《超級新人王》第1集錄影有參賽者沒來，製作人叫我去頂替，沒想到我居然過關了。」之後每週固定上節目比賽，他漸漸被吳宗憲看上，「晉級後，每個禮拜都要去比賽，憲哥就說我覺得你唱歌Ok，我想組團體，你來加入我們」，他3天後就辭職去找吳宗憲，沒想到他的行動派讓吳宗憲也嚇一跳：「他過來跟我說，我辭職了，我要加入，我說這是4個人的團體，現在我只有你1個。」小馬後來先幫吳宗憲開車、在棚內當小助理，一路從幕後做到團體成員。

廣告 廣告

吳宗憲、小馬還有小鐘一起上節目。（圖／中天）

小鐘則坦言，當年曾因行程問題對吳宗憲有意見：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次去宣傳，憲哥都不能去。」真正讓他愧疚的，是經典歌曲《世界末日》的分配風波。他回憶：「那時候杰倫幫我們寫了《世界末日》，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，而且他的合音都是最低音，憲哥臉綠到說『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎』？後來就重新調到現在的版本。」吳宗憲苦笑說，這是他人生第一次在工作中「當場翻臉」：「我第一次看到我自己翻臉，他們的聲音把整首歌填的滿滿的，我唯一只唱前面開頭『嗚嗚嗚』，一句歌詞都沒有，我真的完全破防。」

談到吳宗憲對團體的提攜，小鐘也很感念：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」這句「恨」背後其實藏著無奈。他解釋：「《世界末日》賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬覺得有道理，我們就集體去跟憲哥請辭。」吳宗憲事後回想還是覺得可惜：「以他們的酬勞來講，做一年，買房子的頭期款都有了。」但也不諱言自己當年主持《Jacky Show》風波不斷：「這是台灣唯一一個節目，來賓錄完影直接被警方抓走，譬如有藥頭來，你來Ok，但你不應該把你的貨帶來，所以那個節目我真的被抨擊的很厲害。」

節目上吳宗憲還加碼爆料，小鐘、小馬與劉畊宏當年竟同時追過同一位女生：「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們三個，那個女生就是王婉霏。」小鐘立刻還原經過：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充，三人都有跟王婉霏互留電話，「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」兄弟戀愛史在鏡頭前被一一翻出，讓現場笑聲不斷。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音