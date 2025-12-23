小鐘傳追小27歲女星！「暖幫修冷氣」她直言：會閃婚

男星小鐘去日籍女星麻由家修冷氣。（圖／翻攝小鐘 鐘昀呈 臉書）

54歲藝人小鐘（鐘呈昀）單身多年，感情動態備受關注。日前他與27歲日籍女星麻由（藤井麻由）以朋友身份上節目，主持人吳姍儒對兩人的互動十分好奇，直言「就是要追她！」兩人在節目上聊到相識與互動，引發現場笑聲不斷，也讓觀眾討論兩人是否有進一步可能。

小鐘與麻由相差27歲，近日以好友身分一同上節目《小姐不熙娣》，主持人對兩人湊在一起感到驚訝。小鐘自嘲說自己只是為了上通告才變成好朋友，透露想學跳舞時特別找麻由當老師，主持人幽默虧他「根本就是想追」，因為有很多人可以教跳舞，為何偏偏找麻由？除了跳舞，小鐘還曾主動到麻由家修冷氣。麻由回憶，有次冷氣壞掉，她在社群發文求助，小鐘看到後立刻前往，還自稱「剛好在妳家附近」。沒想到他清洗濾網時不慎弄破管線，導致房間淹水，讓麻由哭笑不得。

廣告 廣告

此外，麻由分享，有次請小鐘幫她拍攝男友視角影片，卻搞烏龍，用錯鏡頭拍了一百多張全拍到自己額頭，還意外弄壞她的新手機。雖然小鐘願意付修理費用，但麻由未追究，最後他只好請她吃飯解決。節目上，主持人和來賓紛紛調侃小鐘對麻由有意思，派翠克甚至問若麻由提出交往是否答應，小鐘毫不猶豫說「我當然OK啊！」麻由則笑回「不可能」。

兩人互動逗得現場氣氛熱絡，吳姍儒甚至開玩笑說：「我覺得他們會閃婚。」薔薔也表示願意包2萬元紅包。小鐘自嘲自己1994年出道，而麻由1998年才出生，主持人更虧他出道時麻由父母可能還在交往。

更多中時新聞網報導

李駿碩拿約炮經驗拍《眾生相》

肺癌致死率居冠 證實與空汙有關

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成