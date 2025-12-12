小鐘撞臉韓團成員「馬丁」！金髮照超神似粉崩潰

娛樂中心／尤乃妍報導

台灣藝人小鐘前陣子因為翻跳韓國新人男團CORTIS歌曲GO在網路上暴紅，話題延燒至今，有網友進一步指出小鐘外表神似成員馬丁，而本人近日更是貼出舊照回應。貼文曝光後網友與粉絲都紛紛前來朝聖，有的網友認為確實有些類似，也有粉絲崩潰拒絕承認。





小鐘被爆撞臉「韓團成員馬丁」？本人甩「金色短髮照」回應引網暴動！

有網友戲稱小鐘撞臉馬丁，沒想到小鐘曬出舊照，年輕時的金色短髮果真與馬丁略微神似。(圖／翻攝自Instagram@cortis、@dancinggood)

藝人小鐘前陣子因翻跳韓國新人男團CORTIS歌曲GO在網路上暴紅，甚至有許多人紛紛模仿翻拍「小鐘版」，也有粉絲調侃小鐘外型也與成員馬丁有些許神似。近日小鐘本人更是貼出舊照回應，並配文「很多網友說我長得像CORTIS的馬丁，大家覺得像嗎？剛好我的英文名字叫做dr我們兩個合在一起就是dr. Martin」。照片中的他留著一頭「金色美式前刺」，正好與馬丁髮型像似，引來許多網友朝聖。

小鐘被爆撞臉「韓團成員馬丁」？本人甩「金色短髮照」回應引網暴動！

有網友也留言認為不只髮型相似，甚至五官輪廓都有點像，不過也引來大批馬丁粉絲崩潰反駁。(圖／翻攝自Instagram@cortis、@dancinggood)

照片曝光後，許多網友紛紛留言「小鐘哥可以飯撒我嗎」、「鐘哥通常這樣要放對比圖才看得出來啦～你也要放自己的照片給我們看一下」、「原来你才是CORTIS的鼻祖」。但也有CORTIS粉絲崩潰大喊「馬丁不排除提告」、「好生氣，但又無法反駁」、「建議你送這些網友每人一副眼鏡」、「鐘哥我很喜歡你，但不要太過分了」。除了Cortis馬丁，小鐘還曾經模仿過GD等大咖韓星，讓網友們笑稱「真的是在演藝圈硬生生殺出一條新賽道」。

