小鐘爆笑神回！父催婚遭一語擊退 56歲不婚不生理由全曝光

記者林宜君／台北報導

56歲的藝人小鐘近期上節目，大方聊起自己不婚不生的心路歷程。（圖／翻攝自小鐘FB）

56歲的藝人小鐘近期上節目《命運好好玩》，大方聊起自己不婚不生的心路歷程。面對父親催婚、盼他成家立業、含飴弄孫，他當場幽默回應「爸，我是沒結婚，不是沒繳電費！」全場笑翻，展現出獨立又自信的人生態度。小鐘回憶，父親曾語重心長說：「你以後老了，看到萬家燈火只有你一個人的時候，不要哭。」他坦言理解父親的擔心，但自己對婚姻的看法與傳統不同。

小鐘認為，現代人應該為自己而活。（圖／翻攝自小鐘FB）

小鐘認為，現代人應該為自己而活，如果只是為了讓父母開心而結婚生子，「這份開心可能只維持一兩天」，真正要承擔的是拉拔小孩成長的責任，因此不願被「30歲一定要結婚、40歲一定要有房子」等傳統框架綁住。小鐘表示，他並非排斥感情，只是會拉長觀察期，希望找到可以分享生活與快樂的伴侶。小鐘也點出感情盲點：不少人期待另一半遮風擋雨，卻忽略有時風雨的來源正是對方本身。他以成熟又幽默的態度分享人生哲學，呼籲大家「不要為別人而活」，展現自由與自我掌控的人生態度。

