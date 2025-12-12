小鐘硬認撞臉Cortis馬丁！網友笑瘋喊：「可以檢舉嗎」 引留言區失控

記者林宜君／台北報導

小鐘（左）近日因「撞臉」Cortis成員馬丁（右）再度掀起社群笑潮。（圖／翻攝自小鐘Threads、馬丁IG）

藝人小鐘近日因「撞臉」話題再度掀起社群笑潮，小鐘自曝被網友說長得像Cortis成員馬丁，還忍不住親自下場玩梗，讓粉絲笑到不行。沒想到，小鐘的自嘲文一曝光，不但吸引大批網友湧入留言，甚至有人搞笑急問「哪裡可以檢舉」，成為最新熱議話題。

小鐘表示不少人說他和Cortis的馬丁「五官有點像」，還自創幽默英文名「dr」。（圖／翻攝自小鐘IG）

小鐘日前在社群貼出多張過去工作的舊照，畫面中包含他與小朋友互動的活動場景，以及短髮時期的清爽造型。小鐘大方表示不少人說他和Cortis的馬丁「五官有點像」，還自創幽默英文名「dr」，組合起來變成「dr. Martin」，笑稱是「命中註定的連動」，整個梗玩到滿分。

貼文曝光後，留言區瞬間被笑聲淹沒，甚至有人搞笑急問「哪裡可以檢舉」。（圖／翻攝自小鐘Threads）

貼文曝光後，留言區瞬間被笑聲淹沒，網友紛紛吐槽：「真的差很多欸！」、「不要鬧了！你比較像Kickflip李東花啦！」還有人大笑問：「哪裡可以檢舉？快給我表單！」但也有粉絲力挺小鐘保養有成，凍齡狀態被誇得不少人直呼若兩人合作拍片一定話題爆棚。

