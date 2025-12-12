小鐘稱撞臉CORTIS馬丁 曬對比照引網笑翻：傾家蕩產也要告你

【緯來新聞網】今年才出道的男圖CORTIS聲勢大漲，連演員柯震東都自稱是「CORE」（Cortis粉絲名），而藝人小鐘近期在社群媒體分享一組舊照，笑稱有網友說自己年輕時長相與Cortis樂團成員馬丁有幾分相似，甚至幽默表示自己的英文名是「dr」，兩人名字合起來就成了「dr. Martin」，此言一出立刻掀起網友熱烈討論，有CORTIS粉絲也開玩笑地說：「我傾家蕩產也要告你」。

小鐘稱撞臉CORTIS馬丁。（圖／翻攝Threads）

貼文中，小鐘特地上傳過往參與兒童活動時拍下的工作畫面，搭配清爽短髮的造型，強調自己與馬丁的五官神似。他以調侃方式詢問網友意見，順勢發揮創意玩起諧音哏，讓不少粉絲忍不住留言互動。

這波自嘲式玩笑並未獲得全面好評。部分網友認為兩人外型相差甚遠，紛紛在留言區吐槽「根本不像」，還有人搞笑問「哪裡可以檢舉？」、「傾家蕩產也要告你」。不過也有支持者稱讚小鐘保養得宜，認為他與馬丁若合作拍攝短片，勢必掀起話題。

