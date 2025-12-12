小鐘自豪撞臉弟弟團Cortis 馬丁 網崩潰反嗆：像他爸！

台灣藝人小鐘自稱有很多網友說他撞臉Cortis馬丁。（圖／翻攝自小鐘 Threads）

韓國怪物新人男團Cortis近日來台參與「2025 AAA亞洲明星盛典」，雖然出道僅數日，卻憑藉歌曲《GO!》的強勢舞台與清新氣質，一舉吸引大批台灣粉絲，成為會後討論度最高的新人團體之一。隨著Cortis話題一路狂飆，台灣藝人小鐘也跟著搭上熱潮，自豪笑稱自己撞臉成員「馬丁」，甚至被網友吐槽得很徹底：「像他爸！」

小鐘11日在社群曬出過往金髮時期的照片，背景是他當年參與親子節目的工作模樣。他在貼文中幽默寫下：「很多網友說我長得像Cortis的馬丁，大家覺得像嗎？剛好我的英文名字叫dr，我們兩個合在一起就是dr.Martin。」一句玩梗式自嘲，瞬間讓留言區炸鍋。

貼文曝光後，網友反應更加熱烈，留言區直接變成吐槽大會，有人說：「哪裡可以檢舉？」、「鐘哥我喜歡你，但不要太過分了。」、「你不要鬧！你比較像Kickflip李東花。」也有人半認真指出：「這張髮色真的有像欸」、「臉遮起來是有像啦。」更多人則延伸玩笑：「我還以為你叫Jason因為你很節省」、「你如果加入Cortis平均年齡會被拉高欸」、「像他爸」、「拳頭很硬」、「真的要笑死。」

至於讓全網陷入迷戀的Cortis，則是Bighit時隔6年推出的全新男團，也是BTS、TXT的師弟團。五位成員平均僅17歲，包括趙雨凡、金主訓、馬丁、嚴成玹與安乾鎬，主打自製能力強與高完成度舞台。AAA結束後，他們的社群粉絲更在一天內暴增30多萬，展現驚人超高人氣。

