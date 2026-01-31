小鐘被父催婚神回「這一句」 談結婚非必要：別為他人而活
【緯來新聞網】藝人小鐘近日上節目《命運好好玩》，大方分享對婚姻的看法，談到父親希望他成家立業、抱孫子的心願。他透露，自己與弟弟都尚未結婚，讓父親不禁擔心「鐘家會斷後」。
小鐘被父催婚。（圖／翻攝命運好好玩YouTube）
小鐘表示，爸爸曾語重心長地對他說：「你以後老了，看到萬家燈火只有你一個人的時候，不要哭。」沒想到小鐘幽默回應：「爸，我是沒結婚，不是沒繳電費！」逗得全場大笑。
儘管如此，小鐘也提出自己的觀點，認為現代人應該多愛自己一點。他說：「太多人是為了別人而活，像我爸爸，我如果生小孩，他開心個一兩天，但以後要拉拔長大的，是我。」他強調，人生不該被傳統觀念綁架，「不要說30歲要結婚、40歲要有房子，這些是老的觀念。」
他認為婚不婚其實不重要，「後來我發現，真的要為自己而活」。每逢春節，媒體總會追問他的婚姻狀況，但他現在只希望能找到一個能一起分享快樂的伴侶。
談到擇偶條件，小鐘坦言自己會「拉長觀察期」，強調彼此能分享生活與快樂才是關鍵。他也點出許多女性在感情中的盲點：「女生常希望另一半可以遮風擋雨，但很多時候，風雨都是對方帶來的。」
