小鐘：每個製作人都會被炎上到死 細數當年「出外景」可怕狀態

羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到以往出外景的經驗，小鐘率先分享早年外景錄影的「硬派年代」，直言在動保法尚未完善前，和動物一起上節目幾乎是家常便飯：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」他坦言，現在回頭看完全不敢相信當年竟然能接受這樣的拍攝方式。

小鐘。（圖／中天）

其中讓他至今難忘的，是一場和狼狗「搶雞腿」的比賽，小鐘回憶，製作單位當時不斷安撫他，「放心，狼狗有主人拉著」，但實際站在現場卻完全不是那回事，「那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」只要一個失誤，後果根本無法想像。

除了動物關卡，小鐘也提到過去節目的懲罰設計同樣毫不手軟，「那時候還有到雞舍，衣服脫光，身上放飼料給雞啄，真的太痛苦了。」而所有懲罰中，真正讓他心生恐懼的，是曾經出現過的「電椅」。他驚爆某次被電到直接罵出髒話，忍不住檢查設備後才發現問題所在：「有一次我被電到罵髒話，想說到底為什麼電那麼強，我掀起來看，他們為了省錢，直接在椅墊下放電擊棒，那會死人的！」