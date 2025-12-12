小鐘53歲仍單身！年底又被父親催婚 1句話爆笑神回

小鐘53歲單身遭父親催婚，有趣對話曝光。（圖／翻攝小鐘 鐘昀呈 臉書）

53歲資深藝人小鐘（鐘昀呈）向來以幽默搞笑的綜藝風格深受觀眾喜愛，常在社群平台分享生活點滴，樂於自嘲的個性也使他圈粉無數。感情狀況一向備受關注的他，11日又在社群貼出一段與父親的對話，機智回應讓粉絲全笑翻。

小鐘透露，父親近期照例關心他的婚姻話題，語重心長地提醒：「又快過一年了，你真的不打算結婚嗎？以後逢年過節看到萬家燈火的時候，你就不要哭。」，面對爸爸的感性勸說，小鐘則神回：「我只是不結婚，又不是不交電費。」，幽默反擊，連爸爸也被逗得哭笑不得。

小鐘貼出一張身穿迷彩風外套近照，搭配短褲與靴子，站在戶外海景平台前看向遠方，看起來心情相當愉快。大批粉絲留言笑稱：「就算沒電也可以點蠟燭ㄚ！氣氛更好！」、「不聽老人言 吃虧在眼前，等等爸爸直接給你家斷電」，也有網友笑虧：「下次帶男朋友回家嚇嚇爸爸」，釣出小鐘搞笑回應：「有在考慮娶越南人（取悅男人）」。

事實上，小鐘與父親的「催婚對話」曾多次掀起話題，過去小鐘坦言單身很久，想說可能姻緣不在台灣，於是跟父親說：「爸，我想娶越南人」，沒想到鐘爸卻突然暴怒，質問：「我辛苦幫你養得這麼大，你要去取悅男人？」，原來父親把「娶越南人」誤會聽成「取悅男人」，讓小鐘當場傻眼急忙澄清：「是越南新娘啦！」，這段誤會也成為粉絲心中經典名場面。

一連串的父子互動讓粉絲笑到不行即使至今單身，小鐘用一貫的幽默態度面對外界關心，也讓粉絲看見他樂觀的生活方式。不少網友更留言祝福：「一個人生活，如果比兩個人自在的話，也不一定要結婚」、「你只是還沒遇到對的緣分，再等等」。

