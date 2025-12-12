小鐘53歲未婚遭催婚！13字神回擊氣炸老爸 網笑翻：好幽默的不肖子

記者陳宣如／綜合報導

53歲的藝人小鐘（鐘呈昀）一直是外界關注的單身話題人物。昨（11）日，他在社群平台貼出一段與父親的對話，透露父親對他婚姻狀況的關心。貼文中，小鐘以機智幽默的方式回應父親，短短幾句話就引發粉絲熱烈留言，讓他的未婚話題再次成為討論焦點。

現年53歲的藝人小鐘在臉書上分享父親對他婚姻狀況的關心。（圖／翻攝自小鐘 鐘昀呈臉書）

貼文中，小鐘分享父親對他婚姻狀況的關心，明顯帶有催婚意味。父親提醒他：「又快過一年了，你真的不打算結婚嗎？以後逢年過節看到萬家燈火的時候，你就不要哭。」面對父親的催促，小鐘以輕鬆幽默的方式回應：「我只是不結婚，又不是不交電費。」父親當下的反應則被他用三個怒氣的表情符號形容。

粉絲對此留言熱烈，不少人笑稱：「下次帶男朋友回家嚇嚇爸爸」、「你每年都這樣回，老爸很為難的～」、「打敗文學造詣好的老爸就是懟不下去的梗」、「太好笑啦！好幽默的不肖子」等，普遍對小鐘的機智回應表示讚賞。

小鐘曾在節目中坦言，過去有想結婚的女友。（圖／翻攝自小鐘 鐘昀呈臉書）

事實上，小鐘曾在節目中透露，過去有想結婚的女友，但在一次帶女友回家時，父親突然問對方：「妳可以嫁給小鐘嗎？」這突如其來的問題讓女友感到壓力，最終以外派國外工作為由結束了這段感情。

