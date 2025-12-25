小開前夫爆欠薪擁網紅新歡 楊千霈冷回切割

女星楊千霈今年1月承認和紡織小開洪家傑2024年已經離婚，8年婚姻畫下句點，6月兩人一同出席女兒畢業典禮，被網友讚好聚好散典範。昨(24日)週刊報導洪家傑疑有網紅新女友，還傳出他個人創立的公司一度傳出積欠資遣費，近期低調收攤。對此，楊千霈昨在IG限動冷回應，強調和前夫已經沒連繫。

楊千霈婚前被封為小開殺手，曾與豪門公子霍啟仁、混血男模紀亞文、餐廳貳樓老闆黃寶世傳過緋聞，還被小S形容為：「只要她想要，沒有楊千霈得不到的男生！」2016年她閃嫁洪家傑，在廣播節目中表示歷任男友讓內心留下巨大傷疤，又因為不實報導受傷，在情路上跌跌撞撞後，遇到洪家傑讓她想和對方共組家庭、當父母，並表示婚後常因為幸福感動落淚，「難以置信可以得到這麼好的伴侶」。

未料今年初楊千霈承認和洪家傑8年婚姻畫下句點，據《鏡週刊》報導，洪家傑去年斥資500萬自立門戶開新公司，被視為是紡織二代轉型的新指標，但沒想到今年下半年傳出財務出狀況，資遣費談不攏，直到公司結束營運前才補齊少給員工的薪資，差點鬧上法院。

又傳洪家傑另有小他10多歲的網紅新歡，對方先前常和他出入公司，而楊千霈也傳出和建材小開Jeremy互動曖昧；對於新緋聞，楊千霈先前否認回應說：「不是新對象，只是剛認識的普通朋友，謝謝關心。」至於前夫公司的事，楊千霈昨切割回應：「我是我本人，其他沒聯繫，不要再問我，只知心無罣礙，只有《倒數婚姻》（新工作舞台劇名稱）。」

