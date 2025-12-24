小開婚變事業崩／前夫公司爆收攤、積欠資遣費？ 楊千霈發聲了

楊千霈對前夫事業風波與感情傳聞低調回應，強調目前心無罣礙，專心投入舞台劇《倒數婚姻》。（翻攝自IG@pinkbabe0309）

女星楊千霈在今年初證實已和身家上千萬的紡織小開洪家傑離婚，8年婚姻告終。兩人分開後感情界各自精采，洪家傑火速牽起年輕網紅新歡；楊千霈則緋聞頻傳。本刊報導，洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期卻悄悄收攤，更一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此，楊千霈也發聲回應了。

離婚後各自精彩 前夫火速牽起網紅新歡

本刊掌握，洪家傑與楊千霈離婚不久，便和一名年紀小他至少10多歲的網紅交往，而兩人毫不避諱情侶身分，女方更常進出公司、陪伴左右。楊千霈緋聞也不斷，今年3月和玖壹壹成員春風被拍進出旅館74分鐘，雙方事後隨即澄清只是參加生日聚會，春風更無奈發文喊冤。

洪家傑離婚楊千霈後，個人公司雖宣告收攤，但火速交了新女友。（翻攝自經濟部產業發展署臉書）

婚禮結識建材小開Jeremy

然而，在今年2月分，楊千霈出席陳志強婚禮時遇見建材小開Jeremy，兩人背景相似，離婚、有小孩，讓兩人迅速擦出火花。不過，楊千霈沒有正面回應戀情，日前接受本刊專訪時向女兒霸氣喊話，「媽媽交男朋友，一定會跟妳們講，我要妳們幫我看他。」

楊千霈發動態回應。（翻攝自IG@pinkbabe0309）

前夫公司爆收攤？楊千霈IG低調回應

本刊進一步掌握，洪家傑去年初砸下約500萬元成立的「矽爾先進」，近期卻悄悄結束營運，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。相關消息曝光後，楊千霈今（24日）在IG限時動態回應：「我是我本人，其他沒聯繫，不要再問我，只知心無罣礙，只有倒數婚姻。」

劃清界線、專注工作

貼文最後一句話，被外界解讀是在強調自己目前的生活重心，已全心投入舞台劇《倒數婚姻》。

