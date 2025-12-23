小開婚變事業崩1／婚變後洪家傑情牽小10歲網紅 楊千霈曖昧對象「又是企業二代」
不過洪家傑的事業急煞車，感情卻踩油門。據悉，洪家傑與楊千霈離婚不久，便交往一名年紀小他至少10多歲的網紅女友，兩人毫不避諱情侶身分，女方更常進出公司，陪伴左右。
情場方面，楊千霈離婚後話題不斷，今年3月她與玖壹壹成員春風被拍進出旅館74分鐘，引發熱議，雙方隨即澄清只是參加生日聚會，春風更無奈發文喊冤。
不過，本刊掌握獨家消息，春風並非楊千霈的菜，真正讓她心動的，其實是建材小開Jeremy。2月分，她出席陳志強婚禮時，第一次遇見Jeremy，兩人一聊投緣，且同樣離婚、有小孩，對方更是企業二代，迅速擦出火花；甚至在楊千霈的生日趴上互動親暱，合照比鄰而坐，她唱歌時還緊靠男方熱舞，情意藏也藏不住。
離婚後數度爆出新戀情，楊千霈日前接受本刊專訪時，曾霸氣向女兒喊話，「媽媽交男朋友，一定會跟妳們講，我要妳們幫我看他。」更說：「這也是我的教育，而且有男朋友的話，我的個性一定會分享，我不是一個瞞得住的人。」
