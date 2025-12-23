小開婚變事業崩2／交往19天就登記不敵現實 楊千霈告誡女兒：別學媽媽閃婚

楊千霈和洪家傑僅戀愛19天便閃婚，婚姻維持8年。

時間拉回楊千霈的婚姻起點。她與洪家傑於2016年登記結婚，從認識多年到交往僅19天就閃婚，當年轟動演藝圈。洪家傑看了農民曆，堅持3月31日登記，甜言蜜語連發，「三三一，閃閃一輩子」「妳是姍姍來遲的唯一」，讓向來感性的楊千霈點頭答應。婚後她逐步將重心放在家庭，接連生下兩名女兒，一度被視為事業愛情兩得意。

然而，粉紅泡泡終究敵不過現實。近年來，楊千霈鮮少提及另一半，多次被拍到獨自接送小孩、帶女兒返娘家。去年婚變傳聞浮上檯面，她仍對外否認，強調夫妻各忙事業、家人支持。直到今年1月，她才親自發聲，證實已於去年和平離婚，並懇請外界給予空間。

廣告 廣告

楊千霈和女兒們的關係就像朋友一樣，還會提醒她們不能像媽媽一樣閃婚。（翻攝自楊千霈IG）

據本刊掌握，離婚消息延後公開，與洪家傑顧及顏面、不願聲張有關，但傳聞早已滿天飛，加上楊千霈不想繼續向身邊人撒謊，最後在告知前夫後，決定發聲明公布離婚消息。

離婚後，楊千霈和洪家傑仍維持父母默契，甚至同框出席女兒畢業典禮，互動自然，展現成熟態度。楊千霈也坦言不排斥再愛，「我們活在世界上就是要找愛。」她對2個女兒更直白提醒，千萬別像媽媽一樣閃婚。

更多鏡週刊報導

小開婚變事業崩／砸500萬創業不到2年收攤 楊千霈前夫爆欠薪與員工翻臉

小開婚變事業崩1／婚變後洪家傑情牽小10歲網紅 楊千霈曖昧對象「又是企業二代」