小開婚變事業崩3／大病加婚變楊千霈人生重啟 「吃飯工具受損」回不去了

去年底本刊率先曝光楊千霈婚姻告急，直到今年1月她才發布離婚消息。

楊千霈去年與紡織小開洪家傑結束長達8年的婚姻，直到今年初才對外宣布恢復單身，消息曝光後引起關注。歷經婚姻轉折之際，她也面臨健康考驗，先前因接受扁桃腺摘除手術產生併發症，一度傳出病況危急，所幸都已復原。

日前她為主演故事工廠舞台劇《倒數婚姻》展開宣傳，戲中角色與自身經歷不謀而合，讓她坦言恢單以來的心境宛如「重獲新生」。劇中女主角原本是演員，走入婚姻後逐漸被家庭與日常瑣事牽絆，對此楊千霈直言，最初接到導演邀約時一度猶豫，擔心角色背景與自身現況過於相似，恐模糊焦點，但最終仍因渴望回歸演員身分而決定接演。

談及身體狀況，她透露手術後兩個月幾乎無法進食，至今仍未完全康復，聲音共鳴點也產生變化，甚至有些音再也發不出來，讓她一度擔心再也回不到過去的狀態，卻也在過程中體悟人生與聲音都在轉變中重新開始。

面對不可逆的選擇，她選擇持續向前，換個角度看待人生轉彎後的風景。養病期間，父親主動承擔照顧兩個女兒的責任，成為她最重要的後盾，也讓她在病痛中更加珍惜健康的價值。工作方面，楊千霈仍維持穩定表現，今年連續第16年主持金馬獎星光大道，與徐鈞浩、彭千祐攜手迎接影人，展現歷久不衰的專業實力。

