小陽光畫展在奇美博物館登場

小陽光畫展開展。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／仁德報導

「用藝術輝灑希望…」，一場「2025陽光小畫家畫展—輝灑希望．迎向陽光」，五日在奇美博物館二樓豐收廳隆重揭幕，小時候被熱水燙傷腳的小畫家陳冠廷歡喜展示他的畫作，長大想打造一座養雞養鴨的開心農場，露營也是他的最愛。主辦單位強調，全台有十一家醫院串聯舉辦線上畫展，隨時隨地讓大家感受勇氣與希望的力量。

這場「輝灑希望．迎向陽光」畫展由奇美醫院攜手陽光、輝瑞合作，讓「藝術入醫療，生命更閃耀」，五日的揭幕式也由奇美醫院院長林宏榮、陽光基金會董事長劉陽明和台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋一起主持。劉陽明表示，陽光每年服務約四百名燒燙傷和顏面損傷者，讓他們在人生最困難時，用畫筆畫出他們對生命的熱愛，以往都透過醫院展出，這次感謝奇美，更讓勇氣登上博物館舞台，而這將是小畫家們最美麗的記憶。

葉素秋指出，輝瑞很榮幸當了陽光十一年的公益伙伴，並與醫院合作舉辦聯展，年年合作的醫院都在增加，今年更登上博物館，還有線上畫展。她更強調將以「科學腦人文心」，繼續幫助更多的小朋友。林宏榮則表示，畫畫不只是教育和文化，也是藝術治療，希望陽光的孩子們，透過畫畫獲得療癒，所以很樂意與陽光和輝瑞長期合作。

五日的開展，小陽光樂樂和陳冠廷都來到現場，他們歡喜畫作能在博物館展出，也感謝大家關懷著這一群小陽光。劉陽明看著小陽光們展顏，他表示，結合公益與藝術跨界的形式呈現，是陽光基金會十五年公益旅程中，首度將燒傷顏損兒的畫作帶入博物館，這象徵著「用畫筆迎向陽光、用勇氣重建希望」的溫暖力量。

劉陽明也回顧這段旅程指出，每一筆色彩，都代表著燒傷顏損孩子對未來的期盼；每一張畫紙，都是他們重生的勇氣，我們希望藉由實體與線上策展並行，讓更多人了解燒傷顏損孩子的處境，以及認識陽光燒傷顏損兒生心理重建服務，並邀請大家成為他們的陽光，持續擴散愛的能量。